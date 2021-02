Die ambitionierten Pläne des deutschen Whisky-Händlers Klaus Pinkernell, das Biergwölb in Schönbach zu übernehmen, wurden durch Corona massiv eingebremst. „Der Kaufvertrag ist fertig, aber ich kann ja leider nicht nach Österreich kommen“, betonte er gegenüber der NÖN.

Klaus Pinkernell wird das Biergwölb von Maria und Hannes Pichler übernehmen (die NÖN berichtete). Der gebürtige Duisburger wohnt seit 25 Jahren in Berlin und kommt seit mittlerweile zehn Jahren als Teilnehmer und auch Förderer zum bekannten Chorseminar nach Schönbach. Dabei lernte er auch Maria und Hannes Pichler, die bisherigen Betreiber des Bier-gwölbes, die auch das Schönbacher Pils brauen, kennen.

Übernahme wird nach Lockdown fixiert

„Die Übernahme ist auf Schiene, jetzt warten wir den Lockdown ab. Sobald ich nach Österreich kann, wird alles fixiert“, erklärt Pinkernell, der in Salzburg und in Berlin einen großen „Whisky Market“ mit über 700 Whisky-Sorten betreibt. In seinem Biergwölb soll es natürlich auch Whisky geben, geplant ist eine der größten Whisky-Auswahlen in Österreich. Selbstverständlich wird auch das Schönbacher Pils weiter gebraut.

„Die Corona-Bestimmungen sind in Österreich und Deutschland unterschiedlich. In Deutschland sind wir ein Getränkegroßhandel, haben geöffnet und bieten den Whisky auch online an. Das geht relativ gut. In Österreich zählen wir zu den Agrarbetrieben. Daher ist unser Geschäft in der Salzburger Innenstadt geöffnet, wir bekommen ja keine Förderungen. Nur gibt es derzeit in Salzburg keine Touristen und somit sind unsere Einnahmen hier eine Katastrophe“, erklärt der Berliner.

„Entweder sehr dämlich, oder sehr gut.“

Mit Spannung erwarte er das Ende des Lockdowns. „Ich bin sicher, dass nach der Öffnung der Gastronomie und des Einzelhandels, wann immer das auch sein wird, noch keine Entspannung der üblen Situation eintreten wird, aber dann geht es zumindest voran. Ob die Maßnahmen, die in Deutschland und speziell in Bayern noch extremer als in Österreich sind, greifen, werden wir in einem halben Jahr sehen. Entweder waren diese sehr dämlich oder sehr gut“, erwähnt Pinkernell.