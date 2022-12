Wiener Ess-Kultur: Verliebt in einen „Würschtlstand“

Werbung

Vor fast genau einem Jahr machte Patricia Pölzl eine Fiakerfahrt am Wiener Zentralfriedhof und verliebte sich in einen süßen, kleinen Würstelstand beim zweiten Tor beim Haupteingang zum Friedhof. „Mich hat es schon längere Zeit gereizt, mich in der Gastronomie zu etablieren, habe mich aber nicht so richtig getraut“, sagt Pölzl, die 2016 die HLW in Zwettl abschloss, zwei Jahre auf Sylt Saison arbeitete, bei einem Notar tätig war, Tourismusmanagement studiert und in der Hotelimmobilienberatung tätig ist. „Der Würstelstand ist mir nimmer aus dem Kopf gegangen, und dann hab ich recherchiert und in einem Zeitungsartikel gelesen, dass der Besitzer aus gesundheitlichen Gründen den Stand nicht mehr betreiben kann“, so Pölzl. Monate sei sie dran geblieben, bis sie den Besitzer ausfindig machen konnte. „Als wir uns trafen, war er, glaube ich, verwundert, dass so eine junge Frau den Würstelstand übernehmen will“, lacht sie. Letztendlich wäre er aber froh gewesen, dass es ein Würstelstand bleiben und nicht zum Kebab-Stand wird.

Wiener Tradition trifft auf das Waldviertel

Das Morbide an Wien gefällt Patricia Pölzl sehr gut, deshalb hat sie für ihren Würstelstand den Namen „eh scho wuascht“ gefunden. „Das passt zum Zentralfriedhof, und der Tod hat ja in Wien eine besondere Bedeutung“, so Pölzl und zitiert das Wienerlied von Georg Kreisler „Der Tod, das muss ein Wiener sein.“ Die Lage am Wiener Zentralfriedhof gefällt ihr besonders gut, und auch der Mix an Kunden – vom Totengräber, über Steinmetze, Gärtner und Friedhofsbesucher bis zu Touristen aus aller Welt. „Es gibt nur noch so wenig Würstelstände in Wien, und ich dachte, es ist so schade um diesen kleinen, süßen Würstelstand, er ist außen noch so gut in Schuss“, dachte sie damals. Als sie sich zum Kauf entschied, musste sie einiges renovieren: Strom, Küche, neuer Boden. „Man muss den Wienern zeigen, dass auch die Jungen das können – der Würstelstand gehört zum Wiener Stadtbild“, ist sie überzeugt.

Patricia Pölzl möchte die Würstelstandkultur modern ins Jahr 2022 bringen. Dazu hat sie auch einen Hauch des Waldviertels zum Wiener Livestyle gemischt. „Im Winter gibt es Stehtische draußen (ohne Heizschwammerl) und im Sommer einen kleinen Schanigarten.“

Neben Burenwurst und klassischen Würsteln gibt es auch eine vegane Wurst aus Seitan. „Die Karte ist klein geblieben, dafür arbeite ich hochwertig mit regionalen Lieferanten.“ Im Winter werde sie auch Glühwein machen, Punsch und vielleicht waldviertler Mohnnudeln. Ein kleines, feines Schnapssortiment von einem regionalen Direktvermarkter biete sie auch an. Dazu Sonnentor-Tees, und die Gewürze von Sonnentor verwendet sie für die selbst zubereitete Zwiebel-Curry-Senf-Soße zu den Bosnas. Das schmecke sehr gut.

Viele Gäste in den ersten zwei Monaten

Die ersten Wochen wären sehr anstrengend gewesen, lacht Pölzl. Die Familie hätte sie auch schon besucht, und viele Freunde kämen vorbei. „In der Früh frage ich mich oft, wer heute kommen wird.“ Noch hat sie von Mittwoch bis Sonntag geöffnet, denn der Friedhof sperrt im Winter um 17 Uhr zu. Im Sommer will sie länger offen halten.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.