100 Jahre NÖ: Fischen mit Handgranate

Schmid Hansl und die Bubenbande erlebten Furchterregendes während der russischen Besatzung. Zwischen den aufregenden Ereignissen führten sie aber ein für damals normales Bubendasein, das mit „Rabatz“ in der Schule, Schwimmen oder im Winter Eislaufen am Bergteich und natürlich mit Fußballspielen einherging.

Der Fußball-Star unter den Buben war Horsti Nemec, mittlerweile Hansls dickster Kumpel. „Im Hof war ein großer Holzstoß, den Horsti mit dem Ball oft umspielte. Gegenüber waren der Stadel und der Stall. Horsti schoß oft den Ball durch die Fensteröffnungen und schreckte damit die zwei Kühe der Oma Adelheid“, erzählte Johann Schmid 2010 bei seinem Besuch der alten Heimat.

Zur Hauptschule nach Siegharts fuhren sie später mit dem Fahrrad. Die Heimfahrt verbanden sie dann öfter mit einem Spiel am Fußballplatz in Göpfritz. Dabei übersahen sie, dass sie vom Verpflegungsamt ja Lebensmittel mit nach Hause nehmen sollten. „Wenn es zu spät geworden war, haben wir mit der Lehrerin im Heu übernachtet und in der Früh beim Verpflegungsamt was mitbekommen.“ Einmal, als sie dort standen, flog ein „Jäger“ über ihnen, Hansl konnte den Piloten sehen, so tief unten flog er. Sekunden später wurde es laut - Maschinengewehrfeuer!

Ein Unfall löste die Bubenbande auf

Es sei ein schöner, ruhiger, saftig grüner Frühlingstag gewesen, als in der Gegend Schönfeld die „Nachhut“ eintraf. „Das waren die gemeinen Fußtruppen, einfache Soldaten – ausgehungert nach allem, und sie nahmen sich, was sie wollten. Eines Morgens wurde ich unsanft geweckt und sah in den Lauf einer Kalaschnikow. Der Russe sagte „Dawei“ - „Auf zum Kühetreiben“, rief Mama von der Küche her. Mama packte mir ein Brot ein. Wir mussten helfen, die Rinder zum Verladen nach Schwarzenau zu treiben. Kurz nach Scheideldorf sind wir Buben durch ein Kukuruzfeld abgepascht. So schnell sind wir in unserem Leben nicht mehr gelaufen.“

Horsti, Hansl und zehn weitere Bandenbuben gingen gern zum Seebsbach Fischen. „Einer hat uns gezeigt, wie man mit Handgranaten von den Russen Fische fangen kann. Ein Stück Zündschnur in den Zünder gesteckt, diese angezündet – ins Wasser geworfen und schon schwammen sie am Rücken“, erzählte Schmid. Vom Tümpel aus, wo er und Horsti badeten, hörte er eine Explosion und Geschrei und sah Blut aus dem zerfetzen Arm eines Buben strömen. Die Buben banden mit einem Taschentuch die Hand ab und schleppten den Verletzten in den Ort. Die anderen waren vorausgelaufen, so wurde ein Russe aufmerksam, der schnell einen Offizier und Fahrer organisierte. Es war derselbe Grimmige, vor dem wir beim Rinder Treiben flüchteten. Er rief immer wieder „Dawai Hospital“ und brachte ihn nach Allentsteig ins Spital. So rettete er einem von uns das Leben. Von da an löste sich unsere „Bubenbande“ auf.“

