100 Jahre NÖ: Fußballstar der 1960er

In dieser Serie haben wir bereits vom Schmid Hansl und seinen Erlebnissen mit der Bubenbande während des Zweiten Weltkrieges und der Besatzung berichtet. Mit dabei war stets der Wiener Horsti Nemec, der mit seiner Mutter in Schönfeld die Kriegsjahre verbrachte.

Einer der stärksten Stürmer Österreichs war in den frühen 1960ern der Fußballnationalspieler Horst Nemec (1939 - 1984), der Kindheit und Jugend in Schönfeld verbrachte. Foto: NOEN

Der Schmid Hansl ging dann später mit der ersten „Abwanderungswelle“ mit seiner Mutter nach Wien. Dort begegnete ihm wieder der inzwischen zum österreichischen Fußball-Nationalspieler herangereifte Fußballer Horstl Nemec, und manchmal schwelgten sie in Jugendzeiten.

Gemeinsam fuhren sie oft mit dem Zug ins Waldviertel. Ihre letzte gemeinsame Reise nach Schönfeld war abenteuerlich. „Ich war so 30 Jahre, als wir mit dem Zug nach Göpfritz fuhren und von dort weiter nach Schönfeld. Meine Cousine, die Rosi, war auch mit, denn wir wollten Säcke mit Erdäpfeln nach Wien holen. Bei der Rückfahrt war der Zug voll, und wir, mit prall gefüllten Erdäpfelsäcken, hatten nur mehr am Kohlentender Platz. Die ganze Nacht hat es geregnet, der Zug blieb überall stehen, und so kamen wir halb erfroren in Wien Jedlesee an“, erinnerte sich Schmid Hansl bei seinem Besuch 2010 in der Topothek Göpfritz. „Bemerkenswert ist, dass einer der stärksten Stürmer Österreichs der frühen 1960er-Jahre die Kindheit mit ihm verbrachte. Beide gingen später nach Wien, aber besuchten oft noch bis in die 1970er- Jahre die Orte ihrer Jugend“, so Franz Rabl (Topothek Göpfritz).

Schmid Hansl verfolgte Horstls Karriere: „Österreich galt schon immer als ein Land der guten Torhüter und auch manchmal Stürmer. Der Horstl war ein Sturmtank der allerfeinsten Sorte. Er begann seine Laufbahn als Elfjähriger beim Rudolfsheimer AC und ging 1956 zum SC Helfort Wien. Er wollte seinem Freund Walter Glechner zu Rapid folgen, landete aber beim FK Austria Wien. Der Horstl war fixer Bestandteil im „kleinen Wunderteam“. Sein bestes Spiel in der Nationalmannschaft war am 24. April 1963 im Wiener Stadion vor 76.000 Zuschauern gegen die CSSR, wo er beim 3:1- Sieg alle drei Tore schoss. Auch vom 9. April 1966 gibt es eine nette Geschichte: Die Austria spielte beim „Oster-Turnier“ gegen Bayern München, als er, der gelernte Werkzeugmacher, den Ball gefühlvoll über den verblüfften „Jung“-Kaiser und Profi Franz Beckenbauer hob und für die Austria das Leder volley zum 1:0-Sieg in die Maschen knallte.

45.000 Zuschauer riss es von den Bänken, so auch mich. Horstl war dreimal österreichischer Torschützenkönig und hing mit 30 Jahren seine Packeln an den Nagel. Er wurde Cafetier in einem kleinen, feinen Lokal in der Gumpendorfer Straße. Er war ein guter Wirt, steckte mir manchmal ein Packerl Manner-Schnitten zu mit den Worten: ,für die kurzen, schönen Jahre im Waldviertel‘.“

