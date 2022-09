Im Gedenken an Domprobst Josef Wagner: Populär, bis zum Papst nach Rom

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Unser Leben ist keine einzige fortlaufende Geschichte, sondern besteht aus Menschen, Orten, Ereignissen, Dingen, Landschaften, Arbeit, Spiritualität, Kultur, Essen, Behausungen – eben aus vielen bunten Fragmenten.

Erinnerungen und Fantasie, Dichtung und Wahrheit können durcheinander geraten, wenn wir das vielfältige, facettenreiche Leben vom 49. Dompropst Josef Wagner aus gesicherten (Domarchiv zu St. Stephan in Wien) und mündlich überlieferten (Zeitzeugen) Quellen, in einer lebendigen Geschichte erzählen wollen.

Wiener Kirchenzeitung im Rückspiegel

Josef Wagner mit dem letzten Kaiser von Abessinien (Ostafrika, heute Gebiet in Äthiopien/Eritrea), Kaiser Haile Selassie im Jahr 1954. Foto: Archiv Franz Rabl

Am 21. Mai 1972 musste die Wiener Kirchenzeitung den Tod von Dompropst Prälat Josef Wagner, einem der bekanntesten Priesterpersönlichkeiten Österreichs, am 11. Mai im 87. Lebensjahr vermelden. 1885 in Schönfeld an der Wild im Waldviertel geboren, wurde Josef Wagner 1908 zum Priester geweiht. Nach zwei Kaplansjahren in Aspang am Wechsel berief ihn Kardinal Gruscha 1910 zu seinem Zeremoniar, was er später auch unter den Kardinälen Nagl und Piffl blieb. 1917 ernannte ihn Kardinal Piffl zum Erzbischöflichen Sekretär. 1926 wurde Josef Wagner ins Wiener Domkapitel berufen. Von 1929 bis 1949 leitete er die Ordinariatskanzlei. ln dieser Zeit erwarb er sich große Verdienste um den Ausbau der pfarrlichen Organisation der Erzdiözese, aber auch um die Caritasarbeit und um die Förderung christlicher Kunst.

Gleichzeitig fiel ihm die verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe zu, mit nationalsozialistischen Gaubehörden und Gestapo über kirchliche Angelegenheiten zu verhandeln. Nach 1945 übernahm Prälat Wagner die Leitung des Bauamtes der Erzdiözese Wien. Dank seiner Initiative wurden in den Nachkriegsjahren zahlreiche Kirchen errichtet oder nach den Zerstörungen wieder aufgebaut. Seit 1952 war er Dompropst von St. Stephan und somit ranghöchstes Mitglied des Wiener Domkapitels.

Aus der NÖ Bauernzeitung von 1955

Der Dompropst von St. Stephan – Bauernsohn und Bauernfreund.

n Schönfeld wollten vor etlichen Jahren zwei geistliche Schwestern den auf Urlaub weilenden Prälaten Josef Wagner sprechen. Als sie das Elternhaus des hohen kirchlichen Würdenträgers betraten, begegnete ihnen im Hof ein Bauer, den sie bei seiner Arbeit- beim „Stall ausmisten“ störten, um ihn nach dem hochwürdigen Herrn zu fragen. Sie mögen sich ein wenig gedulden, er werde den Gesuchten gleich holen, erwiderte der Angesprochene und verschwand im Haus. Die Schwestern waren nicht wenig verwundert, als ihnen nach kurzer Zeit derselbe Mann, den sie vorher mit Mistgabel und Schubkarre gesehen hatten, nun im Priesterkleid und als Prälat gegenüberstand.

Diese kleine Episode ist kennzeichnend für die engen Bande, die den damaligen Dompropst zu St. Stephan , den Waldviertler Bauernsohn Josef Wagner, mit dem bäuerlichen Berufsstand verband und ihn im Waldviertel und darüber hinaus in Niederösterreich, Wien und bis nach Rom zum Papst populär machten. Als Erzbischöflicher Sekretär bei Kardinal Piffl war er des Öfteren bei Enklaven in Rom dabei, brachte dort Nöte und Sorgen seines Landes vor und kam mit „Linderungen und Erleichterungen“ für seine „Seelen“ heim. Er hat trotz der großen Inanspruchnahme durch sein hohes geistliches Amt nie vergessen, woher er gekommen ist, und er ist der Bauernschaft stets ein treuer und aufrichtiger Freund geblieben. Er kannte die Sorgen und Nöte des Bauernstandes und war bereit, zu helfen, wo immer er vermag. Darum wendeten sich die bäuerlichen Organisationen immer wieder mit der Bitte an ihn, ihre Feste und Veranstaltungen durch seine Anwesenheit auszuzeichnen und den modernen Hilfsmitteln der Landwirtschaft den kirchlichen Segen zu erteilen.

Glocken-Weihe und Ehrung der Gefallenen

Zwei Feste an einem Tag fanden im August 1930 in Schönfeld statt. Im 1. Weltkrieg wurden die Glocken eingezogen und eingeschmolzen. Viele Männer mussten in den Krieg ziehen und ihr Leben lassen. Mit einer Andacht in der Kapelle, Gartenkonzert mit Tanzkränzchen, der Totenfeier und der Weihe durch Josef Wagner, Domherr und Kanzleidirektor bei St. Stephan in Wien, würdigte man dieses Gedenken. Legendär seine damalige Aufforderung an vier Feuerwehrmänner, die Glocke aufzuziehen: „Es san jetzt viere, wia ma kimmt – de zum Aufhänga san bestimmt.“ Die Gäste und Besucher hielten sich den Bauch vor Lachen.

Ihm zu Ehren wurde 2010 ein Jubiläumsfest mit einer bildlichen Biografie und mit „Einblicken in die bäuerliche Lebenswelt“ gefeiert. Die Ausstellung: „Dorfgeschichte – Leben im Dorf – Dorfansichten“ war ein Publikumsmagnet.

60-jähriges Gründungs-Fest der Feuerwehr Schönfeld

Die Feuerwehr Schönfeld feierte 1959 dieses Fest, beginnend mit dem Weckruf um 5 Uhr in der Früh und dem Festgottesdienst um 8 Uhr in der Pfarrkirche Kirchberg, zelebriert von Seiner Exzellenz Dompropst Wagner. Friedhofgang und Kameradenehrung beendeten den Vormittag. Als Ehrengast reiste Wagner mit Chauffeur und Mercedes an. Die Feierlichkeiten waren am 7. Juni 1959. Dabei wurde Johann Wurth (Haus Stojec) als einziges noch lebendes Gründungsmitglied geehrt. Zu diesem Jubiläum wurden davor neue Blusen und Hosen angekauft sowie das Feuerwehrhaus im Oberort neu gebaut. Kurz danach gab es eine große Reform im Feuerwehrwesen – die Funktionen Zugsführer, Rottenführer und Spritzmeister wurden das letzte Mal erwähnt.

