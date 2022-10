Kindheit während Krieg und Besatzung: „Er wollte schießen“

Die Datenbank „Topothek“ sichert nicht nur regionalhistorische Dokumente, sie ermöglicht auch neue Aufgaben mit sozialen Aspekten, wie Zeitzeugen-Interviews bei „Erzählcafés“. Eines dieser Interviews gab 2010 der ehemalige Gemeindebürger Johann „Hansl“ Schmid über seine Jugendjahre im Dorf während Krieg und Besatzung.

Schmid Hansl (geb. 1936, unter diesem Namen kannte man ihn) ging mit der ersten „Abwanderungswelle“ nach dem Krieg wieder nach Wien, wo er auch geboren wurde. Die Kriegsjahre und einige Jahre der Besatzungszeit verbrachte er in Schönfeld, wo er die Liebe zu dieser Region entwickelte, die er später – auch mit seinem hier gewonnenen Freund Horst Nemec, später berühmter Fußballspieler – immer wieder besuchte. Er erinnerte sich an die Sandstraßen in den Dörfern, den Garten mit „Nagawitzer-Birnen“ und daran, dass er mit dem Großvater in der Sandgrube Tabak angebaut hat.

Als Großvater Frantisek durch einen Unfall starb, ging dessen Schmiede zugrunde, und die Familie wurde zu „Kleinhäuslern“. „Unterm Krieg wohnte die Nemec-Tante mit ihren beiden Töchtern Lisi und Hanni und Sohn Horstl im Stüberl, so war das Haus für Jahre ziemlich voll“, so Schmid Hansl. Sie verstanden sich gut, und Horstl wurde ihm immer mehr zum Freund. Sie hatten eine Baumschaukel, Roller und Leiterwagerl, ihr Spielplatz waren das Dorf und die Straße. „Horsti war immer in Bewegung, am liebsten mit dem Ball.“

Hunger mussten sie nicht leiden. „Es war immer was da,“ erzählte Schmid Hansl. „Großmutter hatte Hühner und belgische Hasen, die ich schon nicht mehr essen wollte wie das Erdäpfelgulasch und das süßliche Schaffleisch.“

Die Buben gründeten eine Bande mit vielen Burschen aus dem Ort und ärgerten den Direktor der Volksschule Kirchberg. Sie kamen oft zu spät, weil sie auf dem Schulweg noch ein „Kräftemessen“ aufhielt. Die Hauptschule besuchten sie in Siegharts, wohin sie mit dem Rad fuhren. Gegen Ende des Krieges durften sie früher nach Hause gehen, weil Fliegeralarm war. Über dem Romanser-Wald sahen sie dann die silbrig glänzenden Bomber am Himmel. Eines Nachts traf sich die Bande hintaus und sah den Schein des brennenden Wien. „Wir warteten, ob schon Soldaten kommen.“

„Bevor die Russen kamen, war der Rückzug der Deutschen Wehrmacht und der Flüchtlinge aus Rumänien, Ungarn und der Slowakei zu sehen. In Schönfeld wurde eine Reitertruppe zurückgelassen – 100 Pferde und Wagen. Der Bürgermeister organisierte die Verteilung der Pferde. „Wir hatten auf einmal zwei Reitpferde, die uns ein russischer Soldat mitsamt Leiterwagen wieder wegnahm. Er hat gesehen, wie Horst und ich die Leitseile auf die Seite geworfen haben und wollte mich erschießen.“ Fortsetzung folgt.

