Bärentrail Arbesbach geht in eine neue Saison

Der Bärentrail Arbesbach startet heuer schon ungewohnt frühzeitig in die Saison. Beherbergungsbetriebe melden, dass Buchungen schon für April getätigt wurden. Die Verantwortlichen freut's, denn das Verlängern der Saison ist eines der großen Ziele des Vereins.

Im Gasthaus Bauer in Arbesbach wurde jüngst eine Generalversammlung abgehalten, bei der neben diesem auch viele weitere wichtige Themen besprochen wurden. So wächst die Mitgliederzahl und lässt getrost in die Zukunft blicken. Denn der Bärentrail lebt von den regionalen Akteuren und ist nicht nur ein Angebot für Gäste. Er soll unter anderem auch heuer durch das vielfältige Eventprogramm wieder die Möglichkeit bieten, die Naturschätze vor der Haustüre neu zu entdecken.

Bärentrail-Initiator, Buchautor und Naturschützer Matthias Schickhofer entführte anlässlich der Generalversammlung in seine fotografische Naturwunderwelt. In seinem Vortrag legte er den Fokus auf die an Naturerlebnissen reiche Region des Bärentrails und unterstrich das Potenzial solch touristischer Vereinigungen. „Die Menschen der Region machen es aus, dass Naturerfahrungen, wie der Bärentrail sie bietet, erlebbar bleiben und einen echten Mehrwert für den Gast bieten können,“ lautete sein Fazit.

