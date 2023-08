Sommerlesung von Hannes Zeisler und Kolleginnen in Sallingberg

Die Hobbydichter Hannes Zeisler, Margit Schinerl, Sylvia Eugenie Huber und Martina Prager arbeiten in einem Schreibportal zusammen und haben jeder schon einige Bücher herausgebracht. Sie lasen aus ihren Werken. Geschichten und Erlebnisse aus der Heimat und dem Lebensumfeld bildeten dabei den Schwerpunkt. Der Andrang an Interessenten war so groß, dass einige davon in der Gaststube Platz nehmen mussten und trotz vorhandener Technik nur sehr schwer den Ausführungen der Autoren folgen konnten.