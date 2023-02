Erstes E-Fahrzeug für Zwettls Bauhof

Der neueste Zuwachs im Zwettler Bauhof ist 136 PS stark, mit einer 75 KW-Batterie ausgerüstet und hat eine Reichweite von 329 Kilometern: Ende Jänner übergab Johann Kolm (Peugeot Autohaus Zwettl) ein Elektrofahrzeug an Bauhof-Leiter Josef Zottl. Es ist das erste seiner Art für den Bauhof, bereits im März soll ein weiterer E-Kastenwagen folgen.

Die beiden Fahrzeuge spielen bei dem im Bauhofbetrieb oft nötigen Stopp- and Go-Verkehr und auf der Kurzstrecke ihre Stärken so richtig aus: Verschleiß, Lärm, Energieverbrauch und Schadstoffausstoß sinken erfreulich zum Vorteil von Betreibern, Anrainern, Mitarbeitern und Umwelt. „Wir wollen den Umweltgedanken auch umsetzen und verstehen den Ankauf der Fahrzeuge als Vorbildwirkung in der aktuellen Zeit“, erklärt Stadtrat Gerald Knödlstorfer. Geladen wird das neue Elektrofahrzeug (und ab März sein „Kollege“) über zwei Wallboxen mit je 11 KW Anschlussleistung.

In sieben Stunden einsatzbereit

Damit können die Fahrzeuge über Nacht in knapp sieben Stunden vollgeladen werden. Generell setzt man für den Zwettler Bauhof neben der Kraft der Mitarbeiter auf jene der Sonne: Auf den Pultdächern des Splittlagers sowie über den Containern im Altstoffsammelzentrum wurde je eine Photovoltaikanlage mit knapp 24 bzw. 22 KWp installiert. Dazu wurden Dachkonstruktion und Dacheindeckung des Splittlagers generalsaniert. In Betrieb gehen sollen die PV-Anlagen im März.

Mit der neuen PV-Anlage im Bauhof setzt die Gemeinde ihren Weg in Richtung erneuerbare Energien fort: 2021 wurde bereits eine 50 KWp starke PV-Anlage auf dem Stadtamt in stalliert, vergangenes Jahr folgte eine weitere (30 kWp) in der Kläranlage.

Das schlägt sich auch in einem aktuellen Bericht der „Photovoltaik-Liga“ des Landes Niederösterreich nieder: In Zwettl wurden 85,45 Watt pro Einwohner an Photovoltaik-Leistung im vergangenen Jahr errichtet. „Unser großes Ziel ist es, im Gemeindegebiet im Jahr 2030 1.000 Watt pro Einwohner zu erreichen“, meint dazu Umweltgemeinderat Bernhard Thaler.

