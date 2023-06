Die besten Bilder zur Landwirtschaft wurden prämiert

Anlässlich des Weltmilchtages wurden die Schulen der Region Ottenschlag von den Bäuerinnen eingeladen, an einem Mal- bzw. Fotowettbewerb zum Thema „Milch mag man eben“ oder „Das schönste Bild der Landwirtschaft“ teilzunehmen. Die Sieger und Zweitplatzierten – jeweils für Volks- und Mittelschulen – wurden im Rahmen der Rinderschau am 18. Juni in Großnondorf von den Milchbotschafterinnen Martina Glaßner, Beatrix Meneder und Andrea Rameder prämiert.

Als Sieger der Volksschulen wurden Schüler der VS Grafenschlag ausgezeichnet (Matthias Kitzler und Magdalena Rosenmaier). Den 2. Preis erreichten Manuel Bauer und Sebastian Farthofer von der VS Bad Traunstein. Die Preise bei den Mittelschulen gingen an die MS Ottenschlag: Die Klasse 1 LK siegte mit einer Gruppenarbeit - betreut von Katharina Müllner - vor Justin Hackl von der 4 KG. Jeweils der 1. Preis ist ein Besuch bei Schule am Bauernhof. Für den 2. Preis werden die Schüler auf eine gesunde Jause von den Bäuerinnen im Gebiet Ottenschlag eingeladen.