Heinz Faßmann besuchte die Private Neue Mittelschule sowie die Sportmittelschule in Zwettl und war begeistert.

Erstmalig seit vielen Jahren stattete ein Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zwei ausgewählten Schulen in Zwettl – der Privaten Neuen Mittelschule der Franziskanerinnen und der Neuen Mittelschule für Sport und Wirtschaft – einen Arbeitsbesuch ab.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais wollte mit ihrer Einladung auf zwei besondere Schulschwerpunkte aufmerksam machen. Mit dabei waren auch die Spitzen des NÖ Landesschulrates mit Bildungsdirektor Johannes Heuras, dem Leiter des Präsidialbereiches Karl Fritthum und der Leiterin des Pädagogischen Dienstes, Doris Wagner. Die obersten Dienstbehörden sollten sich dabei ein eigenständiges Bild über den zukunftsweisenden Unterricht an den beiden Schulen machen.

„Es ist nicht nur wichtig, neue Arbeitstechniken zu beherrschen, sondern es ist auch wichtig zu wissen, was dahintersteckt“Heinz Faßmann

„Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden wir als einzige Microsoft Vorzeigeschule Österreichs ausgewählt,“ erklärte IT-Koordinator Martin Stadler von der PNMS. Und Direktor Gerhard Uitz ergänzte: „Aus diesem Grund sind für uns die digitalen Grundkompetenzen die vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen.“

Faßmann war begeistert: „Vergleichbares habe ich nur während meines Besuches in Singapur gesehen. Die Arbeit im Team, die strukturierte Arbeitsweise, die soziale Kompetenz, verbunden mit der neuesten Computertechnik, ist hier in Zwettl wirklich einmalig,“ gab sich der Minister, der selbst Universitätsprofessor ist, überzeugt.

Die PNMS hat den Weg in die Zukunft gefunden. „Es ist nicht nur wichtig, neue Arbeitstechniken zu beherrschen, sondern es ist auch wichtig zu wissen, was dahintersteckt“, so das Resümee Faßmanns.

Mini-Facharbeit zum Thema „Superhelden“

Neues Lernen, Recherchieren, Erarbeiten, Teamarbeit und Präsentation des Gelernten – davon, dass diese Kernbereiche der Neuen Mittelschule an der SMS Zwettl umgesetzt werden, konnte sich der Bildungsminister nach einem kurzen Abstecher in die Außenstelle Zwettl des Landesschulrates überzeugen. Stellvertretend für alle fleißigen Schüler durften vier Viertklassler vor dem hohen Besuch ihre Mini-Facharbeit zum Thema „Superhelden“ präsentieren.

Die jungen Spezialisten beleuchteten das Thema von medialer, beruflicher und natürlich politischer Seite und präsentierten Superhelden wie Batman, mutige Feuerwehrleute oder Friedensnobelpreisträgerin Malala.

Die Arbeit wurde von der diesmal prominent besetzten Jury mit lobenden Worten gewürdigt. Fassmann zeigte sich begeistert von der Umsetzung und Präsentation von Lerninhalten und fand im Dialog mit den Schülern durchaus wortgewandte und vielseitige Talente der Zukunft – fast schon „Superhelden“ an der SMS.