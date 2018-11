305 Personen (mehr Männer als Frauen) wurden im ersten Halbjahr 2018 von der Schuldnerberatung in Zwettl betreut, alleine in den ersten sechs Monaten gab es 148 Erstkontakte, die Überschuldung beträgt durchschnittlich über 57.000 Euro pro Kopf. Insgesamt gab es 504 Beratungsgespräche und 2.180 Interventionen.

Hauptgründe für finanzielle Probleme sind vor allem in Arbeitslosigkeit und Einkommensverschlechterung zu finden. Selbstständigkeit, Scheidung bzw. Trennung sowie Konsumverhalten wurden mit einigem Abstand als weitere Ursachen genannt.

Der Weg aus der Schuldenfalle ist keinesfalls einfach, zumal viele fremde Hilfe benötigen, um wieder ein schuldenfreies Leben führen zu können. Seit 1990 bietet die Schuldnerberatung NÖ ver- und überschuldeten Personen, Familien und Haushalten kostenlos Hilfe und Beratung an. Die Regionalstelle in Zwettl wurde 1997 eröffnet und ist für die Region Waldviertel zuständig. Sie hat aufgrund ihrer Erreichbarkeit für die Bevölkerung im Waldviertel große Bedeutung.

Die Halbjahresbilanz der Schuldnerberatung NÖ weist ein Viertel mehr Beratungsgespräche als im Vorjahr aus. Die Hintergründe für diese Entwicklung liegen in den vorjährigen Änderungen im Insolvenzrecht, die wesentliche Erleichterungen für einen Neustart in ein unbelastetes Leben brachten, wie die Verkürzung des Abschöpfungsverfahrens von sieben auf fünf Jahre sowie den Entfall der Mindestquote von bisher 10 %.

Schuldnerberatung als wichtiger Partner

Aber während niederösterreichweit die Zahl der Privatinsolvenzen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um fast 85 % angestiegen ist, gab es im Bezirk Zwettl laut Creditreform eine Privatinsolvenz weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – damit hat Zwettl als einziger Bezirk NÖs ein Minus zu verzeichnen. Eine exorbitante Steigerung der Privatinsolvenzen, nämlich um 162,5 %, gab es etwa im Bezirk Gmünd.

Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig besuchte kürzlich die Schuldnerberatung in Zwettl und bedankte sich dabei bei den Mitarbeitern der Regionalstelle. Sie seien wichtige Partner dafür, dass die Schuldenregulierung so früh wie möglich in Angriff genommen werde könne und sich die öffentliche Hand damit viel Geld erspare. „Jeder Euro, der in die Schuldnerberatung investiert wird, rechnet sich, weil eine vernünftige Schuldenregulierung das gesamte Sozialsystem entlastet“, so Königsberger-Ludwig.