HAK Zwettl hat neue Agenden

In der Wirtschafts.Akademie.Zwettl fand am 9. Jänner eine Kick-Off-Veranstaltung zu einem neuen Schulentwicklungsziel statt. Die Vereinten Nationen haben 2015 die 17 Weltentwicklungsziele (SDGs) zur Agenda 2030 erklärt. Diese betreffen die ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung. Sie werden in den Unterricht der Wirtschafts.Akademie.Zwettl aufgenommen und sollen den Weg zu einer nachhaltigen Schule begründen.

Den Start der Veranstaltung machte der Film „Generation Change“, der als Grundlage für eine Diskussion diente. Anschließend begrüßte die Schülervertretung Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann. Der regionale Unternehmer gab den Schülern der Handelsakademie spannende Einblicke in seine persönliche Erfolgsgeschichte. und zeigte auf, welche Dinge ihm am Herzen liegen.

Die SDG-Koordinatorin der Wirtschafts.Akdemie.Zwettl, Gabriele Litschauer, bereitete den Vormittag vor. Sie sorgte gemeinsam mit der Schülervertretung dafür, dass die 17 Ziele für Nachhaltigkeit auch in der Aula und im Stiegenaufgang des Schulgebäudes durch Plakate permanent präsent sind. „Unsere Vision ist es, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems zu sein“, sagt die frischgebackene SDG-Beauftragte der Handelsakademie Zwettl.

Jede Klasse und auch die Lehrer werden sich im nächsten Halbjahr mit den unterschiedlichen Weltentwicklungszielen beschäftigen, Ideen sammeln und vielleicht auch neue Projekte ins Leben rufen. Direktorin Martina Dorfinger betonte, dass diese Weltentwicklungsziele handlungsleitend für die Unterrichtsgestaltung und die Schulentwicklung werden sollen.

