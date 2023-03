Erster Bauabschnitt an LFS Edelhof abgeschlossen

„Das neue Schulgebäude steht mit seiner modernen Architektur und der zeitgemäßen Ausstattung für einen qualitätsvollen Unterricht. Die Investition von rund 14,7 Millionen Euro seitens des Landes Niederösterreich kommen dem landwirtschaftlichen Bildungszentrum Edelhof zugute und sichern langfristig das hohe Ausbildungsniveau“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich diese Woche über den Stand der Bautätigkeiten vor Ort informierte.

Durch die Übersiedlung der LFS Ottenschlag mit dem Ausbildungsschwerpunkt ‚Ländlicher Tourismus‘ am Schulstandort Edelhof wurde der Neubau notwendig.

Derzeit wird in der zweiten Bauphase der Schultrakt der Fachrichtungen Betriebs- und Haushaltsmanagement mit Internat und Klassenräumen generalsaniert. Für den Juni 2024 ist die Fertigstellung geplant.

„Nach einer Phase von knapp drei Wochen der Eingewöhnung fühlen sich die Schülerinnen und Schüler hier bereits sichtlich wohl und schätzen die moderne Ausstattung“, betonen die beiden Direktorinnen Michaela Bauer und Maria Edlinger.

„Vor allem die praktische Ausbildung profitiert von der neuen Infrastruktur. So steht in der Lehrküche und der Lehrbar im elektronischen und technischen Bereich eine effiziente sowie innovative Ausstattung zur Verfügung. Denn der Fortschritt schreitet gerade bei Küchen- und Gastronomiegeräten rasant voran“, so Bauer und Edlinger.

Das Ausbildungsangebot an der Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschule Edelhof umfasst die beiden Fachrichtungen Landwirtschaft sowie Betriebs- und Haushaltsmanagement mit den Schwerpunkten „Ländlicher Tourismus“ und „Soziale Dienste“. Zudem wird hier die vierjährige Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ geführt, die Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegefachkräften besondere Bedeutung besitzt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.