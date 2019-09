Welches Gewürz, welche Kräuterart verwendet man zu welcher Speise und in welcher Dosierung? Im Lernfeld Gewürze konnten diesbezüglich viele Fragen geklärt werden und die Schülerinnen und Schüler des 1. und 2. Jahrganges ihr Wissen erweitern. In den Tagen von 16. bis 17. September 2019 lernten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Sorten und Mischungen von Gewürzen und Kräutern zu unterscheiden, praktisch einzusetzen und zu kombinieren.

So wurden in der Küche zahlreiche Speisen mit viel Fingerspitzengefühl zubereitet. Selbsthergestelltes Tonkabohnen- und Vanilleeis, Mariniertes Indisches Huhn Tandoori, Mexikanisches Orangen Chili Huhn, Karamellisierte Ananas mit Szechuanpfeffer, Gewürzreis mit Safran und Granatapfelkernen, sind nur einige der vielen zubereiteten Köstlichkeiten. Im hauseigenen Schulgarten beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler weiters intensiv mit den selbst angebauten Kräutern und speziell deren Verwendung in der Küche.

Artikel von Manuela Riss, LFS Ottenschlag: