Kollegin Waltraud Laier habe durch ihr profundes Fachwissen und Engagement für die Schülerinnen das Erscheinungsbild der Schule mitgeprägt, betonte Direktorin Ing. Erna Stiermaier in ihrer Ansprache. Besonders ihre Genauigkeit bei der Vorbereitung von Feiern und ihre Umsichtigkeit wurden von den Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt. Für die Anliegen ihrer Schüler hatte sie stets ein offenes Ohr und bleibt den Absolventinnen in guter Erinnerung.

Nach ihrer Ausbildung an der agrarpädagogischen Akademie in Wien trat sie 1978 ihren Schuldienst an der LFS Zwettl an. Viele Jahre betreute sie die Landjugend im Bezirk Gmünd, sowie die Landjugend und die Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen im Bezirk Litschau.

Den Bäuerlichen Gästering unterstützte sie bei der Zertifizierung der Betriebe und führte die Geschäfte des Absolventenverbandes der Fachschule Zwettl/Göpfritz.

Wir wünschen für die Zukunft viel Glück und vor allem Gesundheit.

- Artikel von mz