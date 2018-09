Beide Themengebiete stellen die Grundlagen für zwei der beliebtesten Zusatzqualifikationen, die bei uns erlangt werden können: Jungsommeliere und Jungbarkeeper. Während in der „Loisium Weinwelt“ und bei „Winzer Krems“ der Schwerpunkt definitiv in der Weinerzeugung und bei allem, was zu Wein dazu gehört, liegt, durften wir beim Marillenhof der Familie Kausl praktisch in die Brennblase hineinschauen und alles über die Whisky, Gin und Obstbranderzeugung erfahren.

Besonders zu schätzen wissen wir an solchen Tagen, dass wir echten Profis über die Schulter sehen können und sie sehr geduldig und bereitwillig über ihr Handwerk erzählen und unsere Fragen geduldig beantworten. Mit vielen Eindrücken, vertieftem Wissen und einem perfekten Start für die Ausbildungen kehrten wir am Abend ins Schloss Ottenschlag zurück und gehen nun voller Motivation in den vertiefenden Fachunterricht.



- Artikel von manuela.riss@lfs-ottenschlag.ac.at