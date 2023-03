Brieffreundschaft zwischen Klein und Groß

„Community Nurse“ Katharina Riemer und die Koordinatorin von „Nachbarschaftshilfe PLUS“ Tanja Dienstl waren als Briefträgerinnen unterwegs. Sie überbrachten jetzt die Antwortschreiben im Rahmen der Aktion „Post für dich“ an die Volksschulkinder in Göpfritz.

Bei den Kindern war die Freude über die Briefe groß. In der Weihnachtszeit hatten Katharina Riemer und Tanja Dienstl gemeinsam mit der Volksschule Göpfritz ein besonderes Projekt gestartet: „Post für dich“. Ziel der Aktion war es, die Einsamkeit im Alter zu bekämpfen. Alle Senioren der Marktgemeinde Göpfritz von 70+, die alleine leben, haben von einem Volksschulkind einen liebevoll und farbenfroh gestaltete Brief bekommen. Wer wollte, hatte die Möglichkeit, eine Antwort an das jeweilige Kind zu verfassen. Die Freude der Kinder war natürlich groß, als an jedes Volksschulkind ein Brief überreicht werden konnte.

