Schulaktionstage der Bäuerinnen im Gebiet Groß Gerungs

Wenn die Bäuerinnen Groß Gerungs im Zuge der Schulaktionstage wieder ihre Runden in den Volksschulen drehen, dann wird es spannend, informativ und vor allen Dingen auch lecker. Heuer am Programm die Themen: „Vom Korn zum Brot“ und vom „Ei zum Huhn“.

Mehl sieben, um dann selbst Weckerl zu backen und mit frisch geschüttelter Butter zu genießen – so wurde der Weg vom kleinen Samenkorn zum Brot in den Volksschulen Etzen und Groß Gerungs veranschaulicht. In Arbesbach und Langschlag stand das Ei im Mittelpunkt. Grüne Eier, kleine Wachteleier und sogar echte Küken bekamen die Kinder zu sehen. Neben der Theorie wurden auch kleine Experimente durchgeführt sowie gekochte Eier und Eierspeise genossen.

Denn praxisnah und greifbar wollen die Bäuerinnen im Zuge der Schulbesuche über die heimische Landwirtschaft informieren. „Wir wollen das Bewusstsein dafür bereits an die Volksschulkinder weitergeben, damit regionale Lebensmittel und nachhaltiger Lebensmittelkonsum nicht nur Schlagwörter bleiben. Dafür sind unsere Bäuerinnen ehrenamtlich in den ersten und zweiten Klassen der Volksschulen unterwegs“, zeigt sich Gebietsbäuerin Andrea Wagner dankbar.