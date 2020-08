Der Schwarzenauer Amtsleiter Karl Höfler tritt nach knapp 44 Jahren in den Ruhestand. In seinen Dienstjahren hat er viel erlebt.

„Es gibt immer wieder eine neue Umstellung“

„Als ich angefangen habe, wurde die Buchhaltung noch komplett händisch gemacht“, erzählt Höfler. Dann hat man für die Arbeit immer mehr den Computer verwendet. „Das war schon eine Umstellung, aber mit der Zeit lernt man das“, meint der scheidende Amtsleiter.

Er habe in der Handelsschule bereits am Computer gearbeitet, so war ihm das nicht ganz neu, außerdem hat er viele Kurse besucht, und das seine ganze Amtszeit über, „weil es immer wieder eine neue Umstellung gibt“, sagt er. Höfler musste sich zu Beginn seiner Amtszeit ansonsten vieles selbst beibringen. „Die Amtsleiterin davor hatte einen Herzinfarkt und konnte mich dann nicht mehr richtig einschulen“, berichtet er.

Am 1. September wären die 44 Jahre voll gewesen. In der Zeit hat Höfler drei Bürgermeister und unzählige Gemeinderäte erlebt. „Mit jeder Wahl hat sich die Zusammenarbeit wieder ein bisschen verändert“, meint der 63-Jährige, so etwa als die Bürgerliste zu den Parteien gestoßen ist. Die Zusammenarbeit sei jedoch immer freundschaftlich gewesen. „Mit dem jetzigen Bürgermeister habe ich schon als Bub Fußball gespielt und dann ist er mein Chef geworden“, schmunzelt Höfler.

Ruhestand schon vor zwei Jahren geplant

Er erwähnt zudem: „Von den Sitzungen habe ich in meiner ganzen Amtszeit vielleicht drei oder vier versäumt, weil ich krank war.“ Im Dienst an der Gemeinde bekomme man viel mit. Es sei aber auch eine Aufgabe gewesen, zu wissen, was man ausplaudern darf und was nicht.

Den Ruhestand anzutreten hatte Höfler ursprünglich bereits vor zwei Jahren geplant, doch zuerst habe er selbst nochmals verlängert, da er sonst zu viele Abschläge bei der Pension gehabt hätte, voriges Jahr wäre er dann auf Wunsch des Bürgermeisters noch geblieben. „Er hat mich gefragt, ob ich noch weitermache, weil wieder ein neues Buchhaltungsprogramm herauskam“, erzählt Höfler, der so noch mit dem auslaufenden Programm fertig gearbeitet hat.

Nun freut sich der scheidende Amtsleiter aber doch, wieder mehr Zeit zuhause in Groß Haselbach verbringen zu können, doch natürlich muss man sich erst einmal daran gewöhnen, nicht mehr täglich in die Arbeit zu gehen. Nun will er mit seiner Frau wieder mehr Ausflüge machen.

„Wir wären heuer viel auf Urlaub gefahren, aber durch Corona ging das nicht“, meint Höfler. Die zusätzliche freie Zeit will er außerdem für Gartenarbeit, Renovierungsarbeiten am Haus oder seine Briefmarkensammlung verwenden und er freut sich immer wenn die Enkerl des Bruders zu Besuch kommen.

Regen-Vokroy tritt die Nachfolge an

Die Nachfolge in der Amtsleitung ist bereits geklärt. Karin Regen-Vokroy wird die Aufgabe übernehmen. „Der Wechsel wurde schon vorbereitet. Sie musste etwa mehrere Prüfungen machen“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan.

Höfler war seit März auch bereits viel auf Urlaub. „Aber wenn sie was brauchen, rufen sie mich immer noch an. Ich werde sicher noch manchmal vorbeischauen“, meint Höfler.