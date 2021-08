Eine 33-Jährige aus Wien lenkte am 9. August um 21 Uhr ihren Pkw auf der B 2 von Stögersbach kommend in Richtung Schwarzenau. Sie bremste laut Polizei plötzlich stark ab, um eine Kollision mit Rehen, die die Fahrbahn querten, zu verhindern. Eine hinter der Wienerin fahrende 19-jährige Schremserin fuhr mit ihrem Pkw auf und geriet nach rechts in den Straßengraben.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt und in die Krankenhäuser nach Waidhofen und Horn gebracht. die Fahrzeuge wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenau mit neun Mann im Einsatz zum Feuerwehrhaus gebracht. Die Fahrbahn war nur für fünf Minuten gesperrt.