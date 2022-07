Beim Volksfest Zille gesegnet

Werbung

Nach der Festeröffnung durch Kommandant Michael Hartner und Bürgermeister Karl Elsigan am Freitag und Kindernachmittag, Musikunterhaltung und Musikfeuerwerk am Samstag stand am Sonntag die Feldmesse auf dem Programm, zelebriert von Pfarrer Slawomir Grabiszewski . Für die musikalische Untermalung sorgte der Musikverein Scheideldorf. Am Ende der Messe erfolge die Segnung der neuen Zille, im Beisein der beiden Patinnen Barbara Kohl und Gabriele Winter und der Kommandoführung der FF Schwarzenau.

Nach der Feldmesse konnte Kommandant Michael Hartner zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter etwa Vizebürgermeister Reinhard Poppinger, Verwaltungsrat Ewald Litschauer, Verwaltungsinspektor Manfred Rabl, Bundesrettungsrat Andreas Schleritzko , Rettungsrat Otmar Latzenhofer, die beiden Kommandanten-Stellvertreter der Wehr Florian Glaser und Roland Pany, Oberbrandinspektor Michael Holm , Oberverwalter Hermann Decker, Verwalter Christoph Dußwald , die Ehrenhauptbrandinspektoren Josef Bichl und Hugo Hammerl, Ehrenbrandrat Peter Stiegler und Hauptbrandinspektor Walter Weber. Begrüßt wurden auch die Abordnungen der Feuerwehren Vorderweissenbach, Echsenbach, Thaua, Stögersbach, Scheideldorf, Großhaselbach und Breitenfeld.

