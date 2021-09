Die Beamten der Polizeiinspektion Schwarzenau mussten in der Nacht auf den 25. September in ein Nachtlokal ausrücken. Dort randalierte eine Person, die laut Polizei Suchtgift und Suchtgiftutensilien bei sich hatte. Im Rahmen dieser Amtshandlung entdeckten die Beamten am Handy des Randalierers auch einen Chatverlauf mit einem 17-jährigen Syrer aus Groß Gerungs. Bei diesem Syrer hatte der Rabiate ein gefälschtes Covid-19-Zertifikat in Auftrag gegeben und dieses dann auch erhalten..

Der 17-jährige Syrer gab bei seiner Befragung durch die Polizei an, dieses Zertifikat gratis erstellt zu haben. Die Polizei führt dazu noch umfangreiche Erhebungen durch.