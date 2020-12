Gemeinsam wurden sie 100 — die Zwillinge Erich und Johannes Steindl feierten kürzlich ihren 50. Geburtstag.

Die beiden arbeiten mittlerweile in Wien, Johannes als Maler und Erich als Maurer. Jedoch sind sie am Wochenende beziehungsweise immer, wenn Zeit ist, noch oft in ihrem Haus in Schwarzenau.

Ihren Geburtstag mussten die Brüder zuhause feiern. „Gerade zu unserem 50er haben wir die Corona-Pandemie und wir konnten nicht groß feiern“, meint Erich Steindl. Die beiden sind eineiige Zwillinge und verbringen immer noch viel Zeit gemeinsam, auch wenn sie sich in Wien meist nicht in der gemeinsamen Wohnung, sondern bei der jeweiligen Freundin aufhalten. „Unsere Hobbys sind gleich“, sagt Johannes. So unternehmen die beiden etwa gerne Radtouren durchs ganze Waldviertel. Fürs Schummeln in der Schule sei es natürlich schlecht gewesen, dass sie ähnliche Fähigkeiten besitzen.