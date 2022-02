Gemeindezentrum-Bau im Zeitplan: Projektgesamtkosten 5,5 Mio. Euro

Das neue Schwarzenauer Gemeindezentrum wächst. Derzeit wird am zweiten Geschoß gebaut, damit liegt man sogar etwas vor dem Zeitplan.

Rohbau und Dachstuhl sollen bis Juni fertiggestellt werden. Danach folgen Installationen und die Fassade. „Das soll heuer noch passieren. Über den Winter soll die Innenausstattung folgen“, berichtet Horst Rosenbusch, Leiter der Bauabteilung bei der WAV. Der Plan für eine generelle Fertigstellung im Sommer 2023 ist aufrecht. Gesamtkosten des Projektes betragen 5,5 Millionen Euro, die NÖN berichtete.

Baut man derzeit noch mit Ziegeln, wird für das dritte Geschoß des Niedrigenergiegebäudes ein Holzriegelbau aufgesetzt. „Energietechnisch sind wir top unterwegs“, sagt Geschäftsführender Gemeinderat Rosenbusch. Biogas und Photovoltaikanlage sind ebenfalls vorgesehen.

Zu einem Großteil ist bereits bekannt, wer in das Gebäude einziehen wird. Neben der Gemeinde mit neuem Bürgerservice und einem Multifunktionssaal werden ein Nahversorger, eine Gemeinschaftsordination sowie die Caritas-Bezirksstelle das Gemeindezentrum beziehen. Für den geplanten Gastronomiebetrieb hofft man auf Interessenten. Je rascher sich jemand meldet, desto eher könne man auch auf bauliche Wünsche eingehen.

Außerdem sind zwei Einzelbüros vorgesehen und zehn Wohnungen, wofür die Vermarktung in den kommenden Wochen startet. Das Interesse sei aber jetzt schon hoch, wie auch Bürgermeister Karl Elsigan erzählt.

Neben dem Zentrum ist die Gemeinde dabei, in Großhaselbach ein neues Siedlungsgebiet mit 13 Bauplätzen bis Mitte Juni aufzuschließen, inklusive Versickerungsanlage, durch die das Regenwasser dem Wald zugeführt wird. Bürgermeister Elsigan betont: „Wir sind bemüht, alte Bausubstanz zu nutzen.“ So nimmt der Generationentreff, der im alten Vereinshaus entstehen soll, immer konkretere Formen an. Man befindet sich in der Beschlussfassung, welche baulichen Veränderungen am Gebäude vorzunehmen sind und möchte diese noch im heurigen Jahr implementieren.

