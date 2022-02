Generationentreff und Motorikpark: Baustart im Frühjahr

Die Gemeinde Schwarzenau startet ins dritte aktive Jahr in der NÖ Dorferneuerung. Bürgermeister Karl Elsigan und die Obfrau des Dorferneuerungsvereins, Helga Kargl, besprachen bereits mit Dorferneuerungsbetreuerin Manuela Hirzberger (NÖ.Regional) die Vorhaben für das neue Jahr.

Der erfolgreiche Schwung des Vorjahres soll auch heuer mitgenommen werden. Bereits 2021 wurde in Schwarzenau einiges auf Schiene gebracht: Der Spatenstich für das Gemeinde- und Nahversorgungszentrum erfolgte im Herbst. Die Umgestaltung des alten Vereinshauses auf der Thayainsel zu einem Generationentreff wurde mit Beteiligung der Jugend und Vereinsvertretern vorbereitet.

Die Planungen dazu sind nun in der Endphase. Im Frühsommer soll mit den Umbauarbeiten gestartet werden. Ziel ist bis Ende des Jahres die Fertigstellung des Generationentreffs wie auch des Motorikparks. Dieser soll Jung und Alt als attraktiver Treffpunkt dienen.

Bereits umgesetzt wurde die Bepflanzung der Grüninseln auf der umgestalteten Waidhofner Straße mit klimafitten Bäumen und Kleinsträuchern. Ebenso gab es eine Erneuerung der Beschilderung an drei Wanderwegen in der Gemeinde durch die Landjugend Großhaselbach. Bürgermeister Karl Elsigan lobt den Tatendrang: „Unsere Jugend ist ein engagierter Partner der Gemeinde, der sich immer wieder aktiv am Gemeindeleben beteiligt, sei es bei der Erarbeitung von Projekten wie dem ‚Generationentreff‘ oder bei der Umsetzung von Vorhaben im Zuge des Projektmarathons der Landjugend. Auf unsere Jugend bin ich besonders stolz.“

