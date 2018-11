Da geriet manchen der Atem ins Stocken: Ein Lkw näherte sich am 21. November gegen 13.40 Uhr dem zweigleisigen Bahnübergang bei der Bundesstraße in Schwarzenau. Dabei dürfte der Fahrer unachtsam gewesen sein und die rote Ampel zu spät bemerkt haben, jedenfalls hielt der Lastwagen nicht vor der beschrankten Eisenbahnkreuzung an.

Die Führerkabine des Schwerfahrzeuges stand innerhalb des gesicherten Bereiches, der Schranken lag auf dem Hänger des Lastwagens auf. Der Lenker soll sofort Richtung Bahnhof zur Fahrdienstleitung gelaufen sein, um das Malheur zu melden und ein Unglück zu verhindern..

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif bestätigt den Vorfall, der sehr glimpflich ausging. Der Lokführer wurde durch die nicht ordnungsgemäß geschlossene Schrankenanlage gewarnt und musste vor der Eisenbahnkreuzung stehenbleiben. Auch der Fahrdienstleiter war schnell zur Stelle, die Situation konnte rasch gelöst werden, denn der Lastwagen blockierte die Schienen des querenden Zuges nicht. „Der aufgetretene Schaden ist minimal, zumindest so wenig, dass der Betrieb mit der Schrankenanlage sofort wieder aufgenommen werden konnte“, erklärt Seif im NÖN-Gespräch.

Der ÖBB-Sprecher mahnt, bei Bahnübergängen keinesfalls bei einem Rot-Signal noch einzufahren. Sollte man beispielsweise bei Glatteis aber über den Bereich des Bahnübergangs rutschen, gibt es Entwarnung: „Die Bahnschranken sind mit einer Sollbruchstelle versehen, die bereits bei leichtem Druck nachgibt. Sollte jemand in diese Notsituation kommen, kann er Gas geben und das Fahrzeug aus der Gefahrensituation bringen.“