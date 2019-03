Die Theatergruppe Schwarzenau konnte mit der Aufführung des „Silvester-Mundls“ auf Schloss Schwarzenau 8.000 Euro einnehmen. Jetzt wurde das Geld an die St. Anna Kinderkrebsforschung gespendet. Die Summe war nur möglich, weil Schlossherr Jürgen Hesz den Veranstaltungsraum kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

Viele Personen waren am Projekt beteiligt. So legte sich vor allem Bühnenbauer Anton Reif ins Zeug, betonte Obmann Hermann Decker. „Wir sind dem ORF für die Lizenzierung und den Unterstützern und Sponsoren dieser Aktion sehr dankbar. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, betonte Decker. Andrea Prantl von der St. Anna Kinderkrebsforschung bedankte sich bei der Theatergruppe. „Mit diesem Spendenbetrag zählt die Theatergruppe Schwarzenau zu den Großspendern in diesem Jahr“, sagte Prantl.