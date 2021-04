„Gesicherte Freiheit“, so heißt der neue Zyklus, an dem der als „Subhash“ bekannte Fotograf arbeitet. „Das Thema ist die Pandemie, und was sich im Zuge dessen abspielt“, erklärt der Künstler.

Subhash betrachte dabei nicht nur den gesundheitlichen, sondern auch den sozialen und politischen Aspekt, die Herangehensweise sei aber eine sehr persönliche gewesen. Die neuen Werke spiegeln die Wirkung der Pandemie auf den Fotografen selbst wieder. „Ich bin von meinem eigenen Erleben ausgegangen“, erzählt er. In der Kunstbranche gehen nun schon seit einem Jahr die Ausstellungen ab. So begnügt sich Subhash derzeit damit, den Zwischenstand seines neuen Zykluses keimfrei virtuell im Internet auf seiner Website zu präsentieren.

„Kunst im Internet nur auf erbärmliche Weise“

Ersatz für die Ausstellung sei das nicht wirklich, doch an anderen Möglichkeiten fehle es. „Es gibt keine Kunst mehr. Sie findet im Internet und auf erbärmliche Weise statt“, bedauert Subhash. So konnte der Fotograf etwa auch seine Kontakte nach Tschechien seit einem Jahr nicht mehr pflegen. Auch die Abhaltung von Foto-Workshops seien praktisch unmöglich.

Subhash ist froh, ein so kleines Unternehmen zu führen.

„Ich bin ein Sonderfall, da ich Einzelunternehmer bin“, sagt der 64-Jährige. So arbeitet er im Bereich der Werbegrafik online in seinem Haus in der Gemeinde Schwarzenau. Er habe kaum direkten Kundenkontakt und mit Angestellten zusammen zu arbeiten, brauche er auch nicht.

Der Fotograf „Subhash“ beschäftigt sich künstlerisch mit der Pandemie. subhash, fineart-fotografie.at

Mit 22 Jahren ist der Künstler von Wien ins Waldviertel gezogen, da ihm die Abhängigkeit in der Stadt nicht gefiel. Hier schätzt er, sich mit Lebensmitteln aus dem Umkreis versorgen zu können und mehr Platz zum Arbeiten zu haben. Der Name Subhash ist ein Mitbringsel von einer Indienreise des Fotografen, der normalerweise seine Werke im Waldviertel ausstellt. Enge Kontakte hat er mit der blaugelben Galerie in Zwettl, der Groß Sieghartser Kunstfabrik oder der neuen Galerie am Waidhofner Hauptplatz.