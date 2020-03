Sie sei mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen, gibt die Frau gegenüber der Polizei an. Der Lokführer, ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Vitis (Bezirk Waidhofen), hat laut seinen Angaben das Zugsignal abgesetzt und die Notbremsung eingeleitet, als er das Auto auf den Gleisen sah. Beide beteiligten Personen blieben unverletzt, Alkohol war nicht im Spiel.

Der Bahnübergang auf der L 56 in Großhaselbach der Güterverkehrsstrecke zwischen Schwarzenau und Zwettl ist mit Andreaskreuz und Stopptafel gesichert. Der Pkw war im vorderen Bereich stark beschädigt, an der Diesellok brach lediglich die Aufstiegstreppe weg. Die Gleisanlage war eine Stunde lang für den Zugverkehr gesperrt. Eine Sperre der Landesstraße war nicht erforderlich, der geringe Fahrzeugverkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeschleust.