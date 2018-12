Ein Theaterprojekt der besonderen Art wird heuer von der Theatergruppe Schwarzenau auf Schloss Schwarzenau am 29., 30. und 31. Dezember aufgeführt.

Der „Silvester-Mundl“ wird an den drei Tagen von der Theatergruppe im Gewölbesaal zum Besten gegeben. Nach der TV-Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ wird die Folge mit dem Originaltitel „Jahreswende“ aus 1977 nachgespielt. Bereits im Frühjahr 2016 hatten Obmann Hermann Decker und sein Stellvertreter Pepi Garschall, die „skurrile Idee, die uns nicht mehr losließ“, wie Decker im NÖN-Gespräch betont.

„Die Theatergruppe hatt sich zum Ziel gesetzt, die Folge als Theaterstück aufzuführen. Damit wuchsen aber stetig die Herausforderungen“, schildert der Obmann. So verhandelte er mit dem ORF die Rechtefrage hinsichtlich der Lizenzierung. Die Einnahmen werden dabei einem wohltätigen Zweck zugutekommen, nämlich der St. Anna Kinderkrebsforschung.

Nachdem alle wesentlichen Punkte geklärt waren, wurde der Vertrag zur Einräumung der Rechte für die Aufführung des Theaterstückes im Oktober 2016 mit dem ORF unterzeichnet.

Nach der Rechtefrage tauchte aber eine noch viel schwerwiegendere Folge auf: Wer hat ein Text- oder Regiebuch von der Episode? Leider stellte sich heraus, dass es in den Archiven keine Textbücher zur Folge aus 1977 gab. So musste die Silvester-Folge von der Theatergruppe selbst transkribiert und in ein Text- und Regiebuch gegossen werden.

„Die Herausforderung war, entsprechende Film-Passagen mit Fingerspitzengefühl für die Theaterbühne zu adaptieren und dabei aber möglichst nahe am Original zu bleiben“, erzählt Decker. Das neu verfasste Werk wurde schlussendlich Mitte 2018 vom ORF freigegeben. Schleunigst wurde mit den Proben und mit dem Bau einer Bühne für den neuen Veranstaltungsort begonnen. Diese wurde am 1. Dezember fertiggestellt, an dem Tag, an dem auch der erste Tag des Kartenvorverkaufs startete.

„Zwei der angebotenen Vorstellungen waren bereits in wenigen Stunden ausverkauft. Die Dritte war am Folgetag auch schon fast ausverkauft. Mit der enormen Nachfrage haben die Vereinsmitglieder selbst in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet“, freut sich Decker.

Decker nahm auch den Briefverkehr mit den Hauptdarstellern der damaligen TV-Serie auf. „Mundl“ Karl Merkatz antwortete mit Grüßen, erheiternden und motivierenden Worten sowie einem „toi, toi, toi und ein fröhliches neues Jahr!“