Schwarzenau: Skoda im Fluss gelandet

Glück im Unglück hatte ein Fahrzeuglenker am Freitagmorgenkurz vor 7 Uhr in Schwarzenau. Direkt im Ortsgebiet nahe der Raiffeisenbank kam er aus bisher nicht bekannten Gründen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte in die Thaya. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der Lenker schaffte es jedoch selbst, sich zu befreien und blieb tatsächlich unverletzt.

Die Feuerwehr Schwarzenau rückte zur Bergung des Pkw aus dem Fluss aus. Mit dem Ladekran wurde der Skoda auf die Seite gelegt und anschließend mittels Seilwinde aus dem Wasser gezogen. Gegen 9:15 Uhr waren alle Bergungsarbeiten abgeschlossen.

