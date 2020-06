Der Gemeinderat von Schwarzenau tagte nach langer Pause wieder am 4. Juni. Die dabei festgelegten Grundstückspreise spalteten die Fraktionen. Ansonsten gab es nur einstimmige Beschlüsse.

Derzeit werden am Grenzweg in Schweiggers neue Baugrundstücke errichtet (die NÖN berichtete). Dafür wurden die Preise der Bauplätze festgelegt. „Wir haben uns entschieden, auch dafür den allgemein geltenden Grundstückspreis von 16 Euro pro Quadratmeter einzuheben“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan. Alle sechs SPÖ-Mandatare trugen diesen Beschluss nicht mit und stimmten dagegen. „Begründet wurde das bei der Sitzung nicht“, zeigt Elsigan auf. Für den geschäftsführenden Gemeinderat Rainer Palkovich von der SPÖ waren diese Gegenstimmen jedoch die Folge auf kursierende Gerüchte: „Es hat im Vorfeld immer wieder geheißen, dass die Bauplätze teuerer werden. Daher haben wir in unserer Aussendung den Grundstückspreis von 15 Euro gefordert. Die 16 Euro konnten wir daher nicht mittragen. Es ist für uns ein Erfolg, dass der Grundstückspreis nicht teurer geworden ist.“

Für dieses neue Siedlungsgebiet und jenes in der Brunnengasse wurden zusätzliche Arbeitsleistungen in der Höhe von 100.000 Euro vergeben.

Schuldenstand um 544.600 Euro weniger

Die Sanierung der B2 zwischen dem Bahnübergang und der Kreuzung Waidhofner Straße/Bürgerstraße erfolgt durch die Straßenmeisterei Waidhofen. Die Materialkosten von rund 70.000 Euro für die Nebenanlagen, wie Gehsteige und Parkstreifen, bezahlt die Gemeinde.

In der Volksschule wird eine LED-Beleuchtung mit Helligkeitssteuerung installiert. Den Auftrag über 18.413 Euro erhielt die Firma Hörmann aus Waidhofen.

Auf der Tagesordnung stand außerdem der Rechnungsabschluss 2019, der laut Bürgermeister ein Gesamtvolumen von 2,75 Millionen Euro umfasst. Im ordentlichen Haushalt gibt es einen Fehlbetrag von rund 27.200 Euro. „Es stehen noch Förderungen aus. Außerdem hatten wir im Vorjahr einen höheren Personalaufwand durch Pensionierungen im Gemeindeamt. Parallel dazu gab es schon Neuaufnahmen, um die neuen Mitarbeiter einschulen zu können“, erklärt Elsigan.

Alle Projekte aus dem außerordentlichen Haushalt, der mit 732.000 Euro ausgeglichen abgeschlossen wurde, wurden umgesetzt. Der Schuldenstand reduzierte sich im Vorjahr um 544.600 Euro und beträgt laut Bürgermeister nun 3,29 Millionen Euro. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig.