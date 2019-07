Eine 76-Jährige bekämpfte am 16. Juli gegen 9.30 Uhr mit einem elektrischen Unkrautvernichter das Unkraut in den Fugen der Pflastersteine in ihrem Garten. Dabei dürfte sie die Hitzeentwicklung unterschätzt haben.

Mehrere Thujensträucher neben dem Pflaster gerieten in Brand. Trotz eines bereit liegenden Gartenschlauches konnte die Frau die rasche Brandentwicklung nicht eindämmen. Sie ersuchte ihren Ehemann, die Feuerwehr zu verständigen. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenau konnte eine größere Brandentwicklung verhindert werden. Der Maschendrahtzaun des Nachbarn wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen und ist angebrannt. Verletzt wurde niemand.