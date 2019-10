Immer mehr touristische Aktivitäten, die auch immer besser angenommen werden, setzt der Museums-Lokalbahnverein Zwettl.

Vor allem auf den Radtourismus will der Verein jetzt aufspringen: Ein Höhepunkt des heurigen Jahres war die Wiedereröffnung der Thayatalbahn (Strecke Schwarzenau-Waidhofen) zum Radsaisonstart, die am 19. Mai stattfand. An diesem Tag verzeichnete der Museums-Lokalbahnverein rund 850 Fahrgäste in mehreren Fahrten (weitere Höhepunkte nach dem fünf Monate andauernden Rohrwechsel bei der Dampflok im Dezember 2018 siehe Infobox).

Mit den neuen und attraktiven Radwegen der Thayarunde (Göpfritz-Groß Siegharts-Raabs-Zlabings-Waldkirchen-Dobersberg-Waidhofen) und des Knödelland-Radweges (Göpfritz-Allentsteig-Echsenbach-Schwarzenau-Windigsteig-Göpfritz) will auch der Museums-Lokalbahnverein „sein Schauferl“ zum Erfolg beitragen: „Wir wollen einen Radwaggon ankaufen, weil die Kapazität für den Radtransport zu gering ist. Der Radtourismus entwickelt sich bei uns gut und wir wollen diesen mitfördern“, betont Obmann Karl Wasinger. Gespräche mit einem ähnlich gearteten Verein sind bereits im Laufen, mehr kann er derzeit dazu noch nicht sagen.

Im nächsten Jahr wird aber auch verstärkt die Thayatalbahn bei Ausfahrten ins Programm geholt: Am 17. Mai findet wieder das Rad Opening der Thayarunde statt.

Auf Radtourismus-Zug aufspringen

Beim Zwettler Braustadtfest am 14. Juni werden Sonderzüge zwischen Waidhofen und Zwettl fahren, die die Gäste nach Zwettl bringen, aber auch Gäste und Radfahrer nach Schwarzenau und Waidhofen einladen sollen. Der Einstieg in die Radwege wäre somit sicher. Zur „Expedition ins Knödelland“ wird am 11. Oktober 2020 geladen. Eine organisierte Radtour, eine geführte Nordic Walking Runde oder vogelfreies Wandern von einem Knödelland-Wirt zum Nächsten wird ein Zweizug-Betrieb des Museums-Lokalbahnvereins garantieren.

„Das Rad Opening der Thayarunde hat heuriges Jahr super eingeschlagen. Im Vorfeld musste man zur Reaktivierung der Bahnstrecke aber einige Schwellen tauschen und Unkraut beseitigen“, erklärt der Museums-Lokalbahnvereinsobmann und meint weiter: „Obwohl erst Mitte Mai die Eröffnung stattfand, ist jetzt schon wieder alles verwachsen. Es wäre dringend notwendig, spätestens jetzt nochmals die Strecke zu pflegen. Gerade, wenn man eine Strecke reaktiviert, muss man in den ersten Jahren konsequent dahinter sein und das mehrmals machen! Nach einigen Jahren spielt sich das ein und die Pflegemaßnahmen können zurückgenommen werden.“

"Konsequente Streckenpflege notwendig"

Beim Lokalaugenschein zeigt Wasinger fast zwei Meter hohe Gewächse, die mitten zwischen den Schwellen herauswachsen, genauso wie Flächengewächse, die die Schienen an manchen Stellen schon komplett bedecken. Obwohl er den Streckenbesitzer - die Kleinregion Zukunftsraum Thayaland - schon mehrmals angeregt habe, dass man die Streckenpflege durchführen sollte, hat sich seit Anfang Sommer bis jetzt nichts getan. „Um die Bahntrasse kostengünstig und sinnvoll zu betreiben, ist die konsequente Pflege in den ersten Jahren das Um- und Auf. Gleiskörper und Schotterbett vererden sonst und die Schwellen verfaulen.“

Eduard Köck, Obmann des Zukunftsraums Thayatal betont im NÖN-Gespräch, dass der Zukunftsraum den Maschinenring mit der Pflege beauftragt habe. „Demnächst wird die Pflege durchgeführt. Wir haben auf den Einsatz eines neuen Gerätes gewartet, das nur mit Heißwasser die Pflege durchführt. Wenn das hinhaut, dann werden wir die umweltfreundlichen Pflegemaßnahmen in Zukunft auch öfter durchführen“, sagt Köck.