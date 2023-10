580.000 Euro-Schlammlagerplatz fertiggestellt

Die Marktgemeinde Schweiggers betreibt ein umfangreiches Abwasserkanalsystem mit insgesamt drei Kläranlagen in Schweiggers, Sallingstadt und Limbach. „Bereits vor mehreren Jahren haben wir einen Schlammlagerplatz angedacht, damit wir die behördlichen Auflagen für eine Schlammentwässerung und Lagerung bis zur Abholung durch das Entsorgungsunternehmen gerecht werden können“, erklärt Bürgermeister Josef Schaden (ÖVP).

Dieser Plan in die Realität umgesetzt. Im Mai 2021 wurde der Schlammlagerplatz, der im Bereich der Kläranlagen-Zufahrt unmittelbar vor der Kläranlage errichtet wurde, zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereicht und bereits einen Monat später bewilligt. Die erforderlichen Arbeiten wurden im Jänner des Vorjahres ausgeschrieben und im Mai an den Billigstbieter, die Firma Strabag aus Rastenfeld, vergeben. Von Mai bis Dezember des Vorjahres wurde fleißig gearbeitet und das Projekt konnte abgeschlossen werden. „Es fehlt aber noch eine Photovoltaikanlage. Die Dachfläche soll in naher Zukunft damit ausgestattet werden“, erklärt Schaden.

Der errichtete Schlammlagerplatz besteht aus einer rund 530 Quadratmeter großen überdachten Fläche zur Lagerung des entwässerten Klärschlammes und einer knapp 1.000 Quadratmeter großen Manipulationsfläche samt Zufahrt. Auf diesem Areal kann ausreichend Klärschlamm deponiert werden. „Dieser wird getrocknet und dann entsorgt. Das passiert in Edelhof, wo der Klärschlamm kompostiert wird. Dafür muss der Klärschlamm natürlich passen. Die vorgegeben Werte wurden bisher immer erreicht. Ansonsten müsste man diesen entsorgen“, betont der Bürgermeister.

Das Regenwasser vom Dach des Schlammlagerplatzes und der Manipulationsfläche wird über einen Regenwasserkanal in die deutsche Thaya geleitet. Die Schmutzwässer von der befestigten Fläche der Klärschlammlagerung werden zur bestehenden Fäkalübernahmestation bei der Kläranlage abgeleitet und so kontinuierlich der Klärung zugeführt. „In dieser Übernahmestation werden auch die Abwässer aus privaten Senkgruben übernommen“, erklärt Schaden, der darauf hinweist, dass durch den Schlammlagerplatz keine Geruchsbelästigung entsteht. „Da stinkt es überhaupt nicht.“

Die Kosten dieses Projektes belaufen sich auf 580.000 Euro. Aufgrund der bestehenden Förderrichtlinien des Bundes (KPC) und des Landes (NÖWWF) sind die Leistungen förderfähig und werden mit jeweils 40 Prozent gefördert.