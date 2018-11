Vizebürgermeister Josef Schaden wurde beim außerordentlichen ÖVP-Gemeindeparteitag zum neuen Obmann gewählt.

In seinem Bericht hielt Bürgermeister Johann Hölzl, der ja für Ende November seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, Rückschau auf seine politischen Anfänge im Jahr 1986 in der Ortspartei Perndorf. „Mithelfen, wenn man gebraucht wird,“ ist auch sein politisches Motto in der Arbeit für die Gemeinde Schweiggers. So wurde er 1992 als Nachfolger von Franz Romeder zum ÖVP-Gemeindeparteiobmann gewählt und zeichnete für insgesamt 30 Wahlgänge auf Gemeinde-, Landes- , Bundes- und Europaebene verantwortlich.

Für das geschlossene Pflichtbewusstsein aller Funktionäre und Unterstützer zeigte sich Hölzl sehr dankbar. „Wir sind Schweiggers – das wurde stets gelebt für eine positive Entwicklung unserer schönen Heimatgemeinde.“

Mit Standing Ovations zollten die Funktionäre dem unermüdlichen Einsatz ihres scheidenden Gemeindeparteiobmannes Respekt und Anerkennung.

Für die Neuwahl übernahm Landtagsabgeordneter Franz Mold den Vorsitz und brachte den Wahlvorschlag zur schriftlichen Abstimmung. Mit fast 100-prozentiger Zustimmung wurde Josef Schaden zum neuen Obmann der ÖVP Schweiggers gewählt. „Es sind große Fußstapfen, in die ich steige“, so Schaden.

In seinem Bericht hob Mold das gelebte Miteinander in der Gemeindepolitik von Schweiggers hervor. Johann Hölzl wurde anschließend auf Antrag von Josef Schaden einstimmig zum Ehrenobmann ernannt.