Arzt mit ungewöhnlichem Hobby: Einer von vier Knallfröschen

„Mich hat als Kind ein Feuerwerk von André Heller so fasziniert. Damals haben wir noch in Tirol gewohnt, es war ein Feuerspektakel mit beleuchteten Heißluftballons. Ab da wollte ich das auch machen“, erzählt Arzt Christian Reiner, der eine Praxis in Schweiggers führt. Das hat aber dann doch gedauert, und erst vor rund sechs Jahren beschloss er, diesen Kindheitswunsch auch umzusetzen. „Beim Wifi in Linz begann ich dann die Ausbildung dafür, erst F3, dann F4. Dabei haben sich wir vier Exzentriker gefunden“, lacht Reiner und verweist auf die „Knallfrösche Feuerwerkstatt“ mit Alexander Resch, Mario Kamleitner und Gerhard Strasser, der auch die Konzession der Feuerwerkstatt hält.

Seither schießen die vier bei Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten ihre Feuerwerkskörper ab, die sie natürlich bei zertifizierten Händlern erwerben.

Zur Gemeinschaft gehört aber auch, dass gemeinsam die großen Feuershows besucht werden – Feldforschung also. „Wenn ich am Lichterfest in Gmunden an der Promenade stehe, gemeinsam mit weiteren 10.000 Leuten, dann ist das beeindruckend und sehr inspirierend“, so Reiner.

„In Grasbach/Alberndorf bei Gallneukirchen haben wir begonnen, Silvester früher zu feiern – die Idee war, dass sich Kinder ja Feuerwerke gerne ansehen – und so haben wir begonnen, gegen 19 oder 20 Uhr bereits Kinderfeuerwerke zu machen“, so Reiner. Das sei gut angekommen, die Kinder seien nachher müde und würden schlafen gehen, und die Eltern könnten noch Silvester weiterfeiern.

Auf Sicherheit wird besonders Wert gelegt

„Wir wollen auf keinen Fall Schaden verursachen und haben Gehörschutz mit, den wir den Kindern aufsetzen. Da sind wir ziemlich pingelig“, so Reiner. Natürlich steht auch bei der Arbeit die Sicherheit im Vordergrund, und auch nach dem Feuerwerk, wenn der Abschussplatz kontrolliert wird, bleibt Reiner fern. Er, der Arzt im Team, könnte im Fall einer verzögerten Explosion eines Feuerwerkskörpers nur helfen, wenn er unverletzt sei.

Reiner könnte schon auch Feuerwerke alleine betreiben, aber es mache zu viert viel mehr Spaß, sagt er. Obwohl das Quartett oft acht Stunden und mehr brauche, um ein Feuerwerk aufzubauen, Strasser Tage zuvor das Feuerwerk programmieren muss und es ein herausfordernder Nebenjob ist, bedeute das Feuerwerken für die „Knallfrösche“ primär Vergnügen.

Es müsse nicht immer ein Feuerwerk hoher Klassifizierung mit strengen Auflagen sein – auch ein F2, das an jedem Ort stattfinden kann und das auch der Bürgermeister genehmigen, kann, sei fein. Und es kostet weniger.

Das Geheimnis eines Feuerwerks sei die Kombination mit der Musik. „Da stehen dann die Leute dort und sagen ,wow‘ und freuen sich“, lacht Reiner. Jetzt, da die Pandemie-Auflagen wieder gelockert sind, geht die Feuerwerksaison wieder langsam an. Nachzusehen auf https://m.facebook.com/pg/Knallfr%C3%B6sche-Feuerwerkstatt

