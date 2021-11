Schweiggers baut aus: Mehr Platz für Kinder

Was das Kinderkriegen betrifft, sind die Schweigginger fleißig: Durchschnittlich zwischen 15 und 29 Geburten pro Jahr verzeichnet die Gemeinde. Das machte jetzt einen Ausbau des Kindergartens notwendig, betonte ÖVP-Bürgermeister Josef Schaden beim Spatenstich für eine vierte Gruppe: "Der Kindergarten wurde im Jahr 2016 um eine Tagesbetreuung für Kleinkinder ergänzt. Dennoch reicht der Platz nicht, um alle Kinder unterzubringen. Uns ist wichtig, Kindern einen guten Betreuungsplatz bieten zu können."

Daher wurde die Entscheidung getroffen, einen weiteren Zubau zu realisieren, die NÖN hat hier berichtet. In Zusammenarbeit mit heimischen Firmen soll dieses Projekt verwirklicht werden. Ende Oktober wurde mit den Bauarbeiten begonnen, fertiggestellt soll der 240 Quadratmeter große Zubau mit Sommerbeginn 2022 werden. Die neue Nutzfläche wird dann 203 Quadratmeter betragen, der Zubau besteht unter anderem aus einem Multifunktional- und Personalraum sowie zwei Abstellräumen. Ein Lichthof sorgt dann für die nötige Belichtung der Innenräume. Die Kosten für den Ausbau betragen rund 730.000 Euro.

Plus bei Einwohnerzahl

Um auch jetzt den vielen Kindern eine Betreuung anbieten zu können, wurde im Pfarrhof Schweiggers eine provisorische Gruppe für die Bauzeit eingerichtet. "Das ist eine ganz besondere Zwischenlösung, die auch eine Bereicherung für die Pfarre ist", freute sich Schaden, der auch die gute Entwicklung der Gemeinde aufzeigte: So kletterte die Zahl der Hauptwohnsitzer in den vergangenen zehn Jahren von 2.000 auf 2.040: "Wir haben uns prächtig entwickelt. Das liegt am tollen Wohnangebot, der guten Lage im Waldviertel und unserer Infrastruktur." Am Schulstandort, dem "Campus Schweiggers", werden insgesamt täglich 350 Kinder betreut.

Beim Spatenstich zitierte Bezirkshauptmann Michael Widermann den Scherz, dass in einer Gemeinde immer auch der Bürgermeister für den Nachwuchs verantwortlich sei: "Mit Blick auf euren Kinderzahlen kann ich sagen, dass ihr fleißig dahinter seid", sagte er lachend.

ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zum Ausbau: "Es ist wichtig, dass deutlich gemacht wird, dass gearbeitet wird und etwas weiter geht in den Gemeinden, auch in diesen Zeiten."