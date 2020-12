Ein toller Erfolg: Schweiggers gehört zu den 89 österreichischen Gemeinden, die Ende November mit dem staatlichen Gütezeichen „familienfreundlichegemeinde“ ausgezeichnet wurden.

Diese Zertifikatsverleihung wurde aufgrund der derzeitigen Situation digital aus dem Schloss Belvedere ausgestrahlt und die Gemeinden jeweils mittels Videokonferenz zugeschaltet. Der Familienbegriff wurde dahingehend ausgeweitet, dass nun alle Altersgruppen – vom Kleinkind bis hin zu den Senioren – eingebunden sind.

Die Mitglieder des Arbeitskreises riefen so zahlreiche familien- und kinderfreundliche Maßnahmen ins Leben, wie Sicherheitsmaßnahmen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen oder eine Kinder- und Jugendzeitung, sowie das am Gemeindeamt erhältliche Schweigginger Wimmelbuch — ein eigens für die Gemeinde konzipiertes Wimmelbuch, das das Interesse der Kinder an Heimatkunde wecken und Wissen vermitteln soll.