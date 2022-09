Interview mit Galerist Emanuel Layr: „Will mich mit Kunst umgeben“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Emanuel Layr, in Schweiggers und Gars am Kamp aufgewachsen, führt eine Galerie in der Seilerstätte, Wien I. Foto: Katarina Šoškić

Als Jugendlicher „abgehauen“, fand Emanuel Layr (45) seinen beruflichen Weg in der Kunst – als Aussteller. Die NÖN sprach mit dem international anerkannten Galeristen mit Sitz in Wien.

NÖN: Sie sind in Schweiggers und später in Gars am Kamp aufgewachsen, haben das Gymnasium in Horn besucht. Sie sagen, Sie sind „abgehauen“ – was war der Grund?

Emanuel Layr: Tatsächlich hätte mich mein Professor am Gymnasium Horn in darstellender Geometrie ein drittes Mal wiederholen lassen, da habe ich keine Aussicht mehr gesehen. Selbst der Direktor hat gemeint, es wäre besser, wenn ich die Schule verlasse. Das hatte sicherlich auch mit meiner nicht angepassten Art zu tun, die für viel Unverständnis gesorgt hat. Darum bin ich nach Wien gegangen.

Nachdem ich nach einiger Zeit verstanden habe, was Wien alles zu bieten hat, ging es dann schnell darum, die Schule nachzuholen. Parallel dazu habe ich schon Vorlesungen für Kunstgeschichte, Philosophie und Publizistik besucht.

Woher kommt dieses Interesse für diese Themen?

Layr: Das hat sicherlich damit zu tun gehabt, dass meine Mutter Künstlerin war (Sieglinde Layr) und ich früh stark visuell gefordert wurde. Ich habe gelernt, auf Sachen anders drauf zu schauen und auch, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Neben Kunst immanenten Fragen sind es gesellschaftspolitische Themen, die mich heute am meisten in der Kunst interessieren. Dinge und Gegebenheiten, die anders aussehen, besonders sind, Dinge, die nicht die Norm sind und die Möglichkeit besitzen, ein Gespräch zu erzeugen, haben mich immer besonders gereizt.

Schon als Kind habe ich erlebt, wie man Ausstellungen macht, warum Vernissagen bedeutend sind und wie der Ablauf von der Produktion über das Ausstellen zum Publikum sind. Also das Strukturelle habe ich früh miterlebt.

Machen Sie es anders als Ihre Mutter damals?

Layr: Ja, es ist schon sehr unterschiedlich. Das habe ich auch nicht im Studium gelernt, das musste ich mir erarbeiten. Ich habe viel gelesen, viele Ausstellungen besucht, Künstler getroffen, machte auch Erfahrungen in Galerien in Los Angeles, Paris, aber auch in Wien bei Sothebys. Freunde aus dem Kunstgeschichte-Studium und ich haben während des Studiums einen Kunstverein gegründet und Ausstellungen gemacht. Das war damals eine besonders starke Lernerfahrung. Ich wollte herausfinden, welche Tendenzen es in der Kunst gibt, was wirklich relevante Themen sind und worüber man sich gerade unterhält, was die Welt bewegt. Wenn es sich in eine größere Diskussion einfügt und dort noch etwas hinzufügt bzw. diese fordert, dann kann das schon wichtige Kunst sein und später einmal Kunstgeschichte. Etwas, das nicht gerade in diesem Diskurs vertreten ist und diskutiert wird, kann natürlich auch Kunst sein, aber ohne Reibung und Prüfung durch diese internationalen Gespräche ist es kaum wahrscheinlich, dass sich das durchsetzt. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist sehr schwierig. Ich sehe es als meine zentrale Aufgabe, junge und auch schon etabliertere Künstler zu entdecken und in diese Welt hineinzufügen, oder diese in dieser weiter zu begleiten – dies auf jeden Fall im Abgleich mit internationalen Entwicklungen. Auch wenn mir das lokal Spezifische sehr wichtig ist, das ist ja der Kontext, in dem das Meiste durch Ausstellungen in meiner Galerie gezeigt wird.

Ihre Galerie ist namhaft, sie haben fünf Mitarbeiter. Wie war es, in Wien als Galerist Fuß zu fassen?

Layr: Es war überhaupt nicht einfach. In der Zeit, als ich in Wien als Student mehr über zeitgenössische Kunst erfahren wollte, war das in Galerien und Museen richtig schwer, weil kaum Platz war und auch grundsätzlich in Museen nicht sehr viel jüngere Kunst gezeigt wurde. Ich hatte das Gefühl, es passiert viel zu wenig Spannendes, was nicht heißen soll, dass es nichts gab.

So haben wir das dann als Verein umgesetzt und einfach begonnen, selber Ausstellungen zu machen. Es war aber keine Dauerlösung, einen Kunstverein zu betreiben und durch Förderungen Ausstellungen zu finanzieren. Das war nur für eine gewisse Zeit tragbar, weil der Barbetrieb, der uns die Ausstellungen finanziert hat, doch zu anstrengend war auf Dauer. Es war mir klar, ich will Kunst ausstellen und mich mit all dem Dazugehörigen umgeben! Die Idee, Kunst zu verkaufen, kam später dazu – eben auch, um Ausstellungen zu finanzieren. Ich sehe mich heute auch als Produzent von Künstlern und sorge für die nötigen Finanzierungen, um Projekte in meiner Galerie, aber auch außerhalb in Museen oder anderen Ausstellungsorten, wie Biennalen etc., zu realisieren.

Ich mache Ausstellungen und supporte Künstler, habe exklusive Kooperationen und promote Kunst. Das entstand, weil es mich interessiert, über längere Zeit mit Künstlern in Kontakt zu sein, nicht nur für die Dauer einer Ausstellung. Die Ausstellungen wachsen, auch weil die Künstler sich entwickeln, werden internationaler, durch internationale Ausstellungsbeteiligungen und Partner-Galerien, hin und wieder kommen Publikations- und Filmprojekte hinzu. Das muss als Firma finanzierbar sein. Mit den Kunstverkäufen unterstütze ich auch die Existenz der Künstler.

Ich habe diesen Beruf nicht gewählt, um Geld zu verdienen, sondern ich wollte einen Weg finden mich mit Kunst und Künstlern zu umgeben und in diesem Zusammenhang etwas Sinnvolles machen. Mittlerweile gibt es wieder eine ganze Reihe neuer Wiener Galerien, welche beachtliches Programm machen und somit die gesamte Galerien-Landschaft sehr stark bereichern. Jetzt startet Curated by Vienna, ein internationales Galerienfestival in Wien, an dem 24 Galerien teilnehmen. Das spricht für sich.

Wo sind Ihre Künstler überall zu sehen?

Layr: : Wir arbeiten sehr viel mit Museen. Philipp Timischl, den wir vertreten, reist gerade durch die Welt mit seinen Werken und wird präsent sein in der Biennale de Lyon, war bis vor Kurzem im MAK in Wien zu sehen und ist auch aktuell noch in der neuen Horten Collection in Wien zu sehen. Im Oktober zeigen wir ihn an der Paris+by ArtBasel, welche zum ersten Mal heuer im Grand Palais Ephemere stattfindet. Lili Reynaud-Dewars Ausstellung, die gerade bei uns gezeigt wurde, wird 2023 im Palais De Tokyo in Paris in wesentlich größerem Format fortgesetzt. Davor ist sie noch im Museum of Modern Art in Montreal zu sehen.

