Zwei Verletzte: Auto landete am Dach

Laut Polizei lenkte eine 32-jährige Ukrainerin, die in Gmünd wohnt, gegen 9.40 Uhr ihr Auto auf der L8239 von Schweiggers in Richtung Gradnitz. Sie wurde von einer 15-jährigen Ukrainerin begleitet, diese befand sich am Beifahrersitz.

Vermutlich durch die unangepasste Fahrgeschwindigkeit auf der teils schneebedeckten Fahrbahn geriet das Auto ins Schleudern und kam zuerst auf das linke Bankett bzw. in den Straßengraben und danach auf das rechten Bankett, wo sich das Fahrzeug in die Gegenrichtung drehte und mit der linken Fahrzeugseite über eine Böschung in den Straßengraben stürzte. Dort kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen konnte selbst das Unfallfahrzeug verlassen. Sie wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl gebracht.

Die Feuerwehren Zwettl-Stadt, Gradnitz und Unterrrabenthan übernahmen mit 29 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen die Fahrzeugbergung und die Verkehrsregelung vor Ort. Bis 10.45 Uhr war dieser Straßenabschnitt erschwert passierbar.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.