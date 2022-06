Mit dem Rad zur Gemeinderatssitzung

Werbung

Besonders sportlich waren die Schweiggerser Gemeinderäte unterwegs – und das nicht nur, weil bei der Sitzung vorige Woche über 20 Punkte auf der Tagesordnung standen. Der Großteil der Mandatare kam im Rahmen der Aktion „GEHmeindeRADsitzung“ mit dem Rad. „Es ist gut, wenn wir unsere Vorbildwirkung wahrnehmen“, lobte Bürgermeister Josef Schaden (ÖVP).

Nachdem in den vergangenen Monaten aufgrund des Kindergarten-Zubaus etliche größere Investitionen angestanden sind, beschäftigte das Projekt in der Vorwoche nur am Rande: Die Kindergartenkinder ziehen demnächst aus dem Pfarrhof – er hat als Übergangsquartier für die vierte Gruppe gedient – aus, der Vertrag wurde nun aufgelöst.

Trotzdem wird die Gemeinde wieder tiefer in die Tasche greifen: Die Mandatare haben einem Vorvertrag zugestimmt, wonach die Liegenschaft am Hauptplatz 7 angekauft werden soll. Bürgermeister Schaden spricht von einem Kaufpreis über 380.000 Euro. Und: „Das Haus lässt Entwicklungsmöglichkeiten zu, konkrete Pläne gibt es noch nicht.“

Die Sitzung verlief bis auf einen Punkt einstimmig

Mit Juli tritt eine neue Regelung für die Hundeabgabe in Kraft: Für Nutzhunde sind weiterhin rund 7 Euro zu zahlen, für Listenhunde 100 statt 66 Euro und für alle übrigen steigt die Abgabe von 20 auf 25 Euro. FPÖ-Gemeinderat Niko Steinberg fand den Anstieg bei Listenhunden „übertrieben“. Weil: „Ihre Besitzer müssen ohnehin viel mehr Regeln nachkommen.“ Schaden rechtfertigte den Anstieg mit dem Vergleich zu umliegenden Gemeinden und damit, dass es ein Vorschlag seitens des Landes sei. Steinberg antwortete in der Abstimmung mit einer Enthaltung.

