Nach dem tragischen Vorfall, bei dem durch dem Austritt von Kohlenmonoxid im Haus der Familie Reuberger sechs Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und Manfred Reuberger (64) verstorben ist, herrscht in Schweiggers Trauer und Bestürzung. „Mit Manfred Reuberger verlieren wir einen guten Freund und ein engagiertes Mitglied“, heißt es in der Gemeinde, der Pfarre und beim Singkreis.

Nachdem Manfred Reuberger, der alleine in einem Zimmer geschlafen hatte, nicht geweckt werden konnte, setzten am vergangenen Samstagvormittag seine Angehörigen einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Warngeräten, die sie standardmäßig mit im Gepäck hatten, an.

Man musste von einer Kohlenmonoxid-Belastung ausgehen. Daraufhin wurden die Gattin Reubergers (57), sein Sohn (35), die Schwiegertochter sowie deren drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren aus dem Haus und ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Auch der Arzt, der als Ersthelfer fungiert hat, kam ins Krankenhaus. Dieser konnte noch am selben Tag entlassen werden. Für Reubergers Familie war es am Sonntag soweit. „Seither sind sie gut untergebracht“, betont VP-Bürgermeister Josef Schaden im Gespräch mit der NÖN.

Bürgermeister lobt die Einsatzkräfte

Schaden ist sehr betroffen: „Der Schock sitzt tief. Ich habe keine Medienanfragen beantworten können. Diese Familie kenne ich seit ewigen Zeiten. Mit Manfred habe ich in meiner Jugend Fußball gespielt, er war besonders in der Pfarre und beim Singkreis engagiert. Sein Bruder ist geschäftsführender Gemeinderat. Es waren sehr schwere Stunden für uns alle.“

Für den besonderen Einsatz der Rettungskräfte und Feuerwehrmitglieder dankt Schaden: „Da wurde etwas ganz Besonderes geleistet und ganz professionell gearbeitet. Es hätte sieben Todesfälle geben können“, zeigt Schaden auf.

Auch in der Pfarre Schweiggers herrscht Trauer. Mit Manfred Reuberger, der 40 Jahre als Pädagoge, davon viele Jahre als Mittelschul-Lehrer in Schweiggers gearbeitet und mittlerweile seinen Ruhestand angetreten hat, verliere man einen sehr engagierten Pfarrgemeinderatsvorsitzender-Stellvertreter, Lektor und Kommunionhelfer. „Sein Tod hat bei uns eine ganz große Lücke gerissen. Er war eine Säule in der Pfarre, sehr beliebt und sehr engagiert“, betont Pater Bernhard Prem.

Er wird Pater Albert Filzwieser, mit dem der Verstorbenen viele Jahre in der Pfarre zusammengearbeitet hat, beim Begräbnis am 11. Jänner, das mit der Messe um 14 Uhr in der Pfarrkirche Schweiggers beginnt, unterstützen.

„Er war ein einmaliger, ruhiger und besonderer Freund. Diese Lücke wird nicht so schnell zu schließen sein.“Singkreis-Obmann Gerhard Hartinger

Bei diesem Begräbnis werden sich die Sängerkollegen von Manfred Reuberger vom Singkreis Schweiggers und dem Chor Lebenstraum verabschieden. „Jahrzehntelang war Manfred Chorsprecher und Obmann-Stellvertreter. Das Singen hat er bei den Zwettler Sängerknaben gelernt, seine Stimme war großartig, egal ob als Tenor oder zuletzt als Bass“, betont Gerhard Hartinger, Obmann vom Singkreis Schweiggers. „Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Manfred von einer Minute auf die andere nicht mehr da ist. Er war ein einmaliger, ruhiger und besonderer Freund, mit dem ich schon in der Jugend Fußball gespielt habe. Diese Lücke wird nicht so schnell zu schließen sein.“

Manfred Reuberger hinterlässt seine Gattin Ingrid, die als Volksschullehrerin in Schweiggers tätig ist, drei Söhne und eine Tochter.

Zugklappe bei Ofen war kaputt

Die Sachverständigen kamen bei ihren Ermittlungen am Dienstag zu einem Ergebnis. Wie Polizeipressesprecher Heinz Holub gegenüber der NÖN betonte, führte ein „mechanischer Defekt an der Zugklappe des Feststoffbrennofens“ zum CO-Austritt.