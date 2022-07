Neuer Lagerplatz: Kläranlage rüstet auf

Werbung

Knapp 70 Tonnen an Klärschlamm fielen im Vorjahr in der Gemeinde Schweiggers an. Dass die Entsorgung von solchen Mengen durchaus ihre Kosten hat, ist klar. Um den Prozess zu vereinfachen und künftig auch Kosten zu sparen, errichtet die Gemeinde nun einen überdachten Klärschlammlagerplatz bei der Kläranlage.

Dort soll der anfallende Schlamm getrocknet werden, was laut Klärwärter Ewald Krecek einen großen Teil der Entsorgungskosten einsparen kann. „Der Schlamm wird vom Wasser befreit, was den gesamten Prozess deutlich erleichtert“, sagt er. Alle drei Kläranlagen im Gemeindegebiet (Schweiggers, Limbach, Sallingstadt) sollen nach der Fertigstellung dort lagern können. Bis dato muss der Klärschlamm sofort entsorgt werden.

Baustart für den neuen Lagerplatz war im Juni

Mit der Fertigstellung ist bis Oktober zu rechnen, mit Gesamtkosten von rund 590.000 Euro. Eine Fläche von 527 Quadratmetern soll dann zur Lagerung des Schlammes dienen. Vor der Halle ist zudem ein größerer Platz geplant, wo der Schlamm weiter bearbeitet und gelockert werden kann. Die Errichtung übernimmt die Strabag.

In weiterer Folge sei außerdem auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Halle möglich. „Wir könnten so große Teile unserer Stromkosten in der Kläranlage decken“, meint Krecek. Ein rundum effektiverer Betrieb ist also das Ziel.

Aktuell entsorgen 1.434 Gemeindebürger über die Gemeindekläranlagen ihr Abwasser. Es gibt aber auch einige Genossenschaftsanlagen. „Man könnte durchaus darüber nachdenken, dass auch diese den Klärschlammlageplatz mitnutzen“, erklärt Bürgermeister Josef Schaden. Eine gemeinsame Entsorgungslösung sei nicht auszuschließen.

