Offizier trat ab und kehrte heim

Brigadier Josef Hölzl wurde im Mai dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Hölzl, der zuletzt als Verteidigungsattaché in Äthiopien die Interessen Österreichs in Afrika vertrat, sprach mit der NÖN über seine außergewöhnliche Karriere.

Hölzl wollte es als Sechzigjähriger nochmals wissen. In einem Alter, in dem viele Menschen schon an den Ruhestand denken, wurde er 2016 als Verteidigungsattaché für Äthiopien, Kenia, Uganda, Südsudan, die Zentralafrikanische Republik sowie als Beobachter bei der Afrikanischen Union nach Addis Abeba berufen. „Ich hatte ein hochinteressantes Aufgabengebiet, währenddessen ich oftmals in Lebensgefahr geriet. Dank meiner guten Einsatzausbildung konnte ich sämtliche heiklen Situationen gut bewältigen.“ Die ständige Abwesenheit und der Dienst im Ausland haben dennoch einen Preis. „Der Verlust des sozialen Gefüges im heimatlichen, aber auch im privaten Bereich ist der Nachteil einer solchen Karriere“, gibt Josef Hölzl zu.

Österreichisches Brot im Ausland gebacken

Seine Frau Hermine war im Ausland immer mit an seiner Seite. „Leider war die Lebensmittelversorgung vor Ort etwas gewöhnungsbedürftig. Besonders das österreichische Brot fehlte uns sehr. So backte ich fast jede Woche unser eigenes Schwarzbrot. Außerdem musste man sich an viele landesübliche Bereiche anpassen. Die allgemeine Armut, das Fehlen unserer westlichen Infrastruktur und die unterentwickelte medizinische Versorgung machten uns anfangs schon zu schaffen“, erzählen beide. Als emsige Gattin übernahm Hermine Hölzl in Adis Abeba unterschiedliche gesellschaftliche Aufgaben. Innerhalb der internationalen Gesellschaft wurde ihr die Präsidentschaft der Frauen aller akkreditierten Militärdiplomaten angetragen.

Josef Hölzl, der in Schweiggers aufwuchs, holte im zweiten Bildungsweg die Matura nach. Er gelangte über viele Weiterbildungsschritte in den militärdiplomatischen Dienst. Im Jahr 2004 wurde er in den Militär-Attachédienst übernommen. Es folgten Verwendungen in Serbien, Montenegro, Mazedonien. Danach ging es bis 2014 als Verteidigungsattaché in die Ukraine, Georgien und Moldau.

„Am Ende meines vielfältigen Berufslebens muss ich sagen, dass ich alles genauso wieder machen würde“, resümiert Josef Hölzl und betont, dass er öfters reines Glück hatte, nie verletzt oder durch tropische Erkrankungen beeinträchtigt zu werden.

Nicht zu vergessen ist sein vormaliger gewerkschaftlicher Einsatz. Dieser galt um die Jahrtausendwende vielen Bediensteten des Bundesheeres. Während seiner zweijährigen Vorsitzführung des Zentralausschusses konnte er so manche Verbesserungen für den Dienstbetrieb erreichen.