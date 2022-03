Rudolf Bauer: „Die Nachbarn helfen mir“

„Ich mach sicher kein Feuerwerk mehr“, sagt Rudolf Bauer, der bei einem Feuerwerk beim letzten Jahreswechsel sein linkes Auge verloren hat. „Im Endeffekt war es ein Unfall. Wir haben nichts falsch gemacht, es war nichts Selbstgebasteltes. Es war ein offiziell gekauftes Feuerwerk, das ein Profi aufgebaut hat, und trotzdem ist es passiert. Feuerwerk ist eben gefährlich.“

Mit dem Rettungswagen wurde Bauer zu Silvester ins Krankenhaus nach St. Pölten gebracht, wo er sechs Tage behandelt wurde. Anschließend musste er über vier Wochen lang einmal pro Woche dorthin zur Kontrolle. Das funktionierte gut durch die Organisation von Krankentransporten, denn selber Auto fahren dürfe er bis heute nicht. Obwohl sein gesundes Auge einige Funktionen des verlorenen linken Auges übernehme, habe er die Fähigkeit, dreidimensional zu sehen, verloren. Daran müsse er sich erst gewöhnen. Vieles könne er schon wieder selbst erledigen, sogar kleine Gegenstände greifen, aber um auf Leitern zu steigen, dafür könne er sich noch zu schlecht orientieren.

„Interessant ist, dass man mit einem Auge nicht als sehbehindert gilt, sondern als einäugig. Das System ist zu hinterfragen – es macht schon einen Unterschied, ob man ein oder zwei Augen hat“, so Bauer. „Ich darf sechs Monate lang nicht Auto fahren, das ist klar. Aber daran muss man sich erst gewöhnen, weil man besonders hier auf dem Land in Abhängigkeit gerät, weil wir hier so schlechte öffentliche Verkehrsverbindungen haben.“

Hilfe von Familie und Nachbarn

Gleich nach seinem Unfall betreute seine Frau Sabine den Hof mit den zwei Alpakas, fünf Lamas, einem Schaf, Hühnern, Hasen und zwei Goldfasanen. Normalerweise arbeitet sie als Masseuse in Wien. Dann kümmerten sich Söhne und ein Freund um Rudolf Bauer, und auch die Nachbarn unterstützen ihn bis heute. „Bei allem, was ich nicht selber machen kann, unterstützen mich die Nachbarn. Das ist hervorragend hier in Vierlings. Jeder hilft jedem“, so Bauer.

Am Hof des Alpaka-Lama-Zuchtvereins von Rudolf und Sabine Bauer werden heuer mehr Besucher und vor allem mehr Camper erwartet. Vor drei Wochen öffnete bereits der Hof die Tore für den ersten Besuchstag dieses Jahres, und die Bauers freuten sich über die Gäste. Viele wollen das weiche Fell der Tiere streicheln und Alpaka-Spaziergänge machen. Der nächste Besuchstag findet nicht im Drei-Wochen-Rhythmus, sondern ausnahmsweise am 27. März statt. Besonders gerne verbringen Gruppen die Vormittage am Hof, sehr oft kommen Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sogar aus Wien. „Ich hab ja selber acht Jahre lang als Buslenker für eine Behinderten-Schule gearbeitet, da bin ich mit einem großen Bus mit fünf Rollstuhlplätzen und 28 Sitzplätzen gefahren. Ich habe eine besondere Beziehung mit den Schülern aufgebaut, sie kommen auch heute noch ganz gerne zu uns auf Besuch“, so Bauer.

Im Juli erwartet der Alpaka-Lama-Zuchtverein Zuwachs. Ein Lama und zwei Alpakas wurden im Vorjahr gedeckt und werden Ende Juli je ein Junges bekommen. „Für mich sind das Streichel- und Wolltiere – Gott sei Dank leben wir in einer Gegend, in der wir uns nicht von den Lamas und Alpakas ernähren müssen. In Peru wird das gesamte Tier verwertet oder als Tragetier genützt. Wir haben ja auch zwei Lamas von einem Zirkus gekauft, die haben bei uns ein schönes Ausgedinge.“

Der Verein bietet auch Stellplätze für Camper für eine Nacht an. Zudem werden Frühstück, Massage und eben auch Streicheln der Tiere sowie Ab-Hof-Produkte für die Gäste angeboten. Im Vorjahr gab es 36 Übernachtungen in Vierlings, heuer werden doppelt so viele Gäste erwartet. Der Hof wirbt auf zwei Internetplattformen, das wäre auch für die Region um Schweiggers sehr vorteilhaft.

„Angenehm wäre, wenn wir mehr Mitglieder im Verein hätten oder mehr Menschen Patenschaften übernehmen würden“, so Bauer.

http://www.alpaka-lama-zv.at

