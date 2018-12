Josef Schaden wurde zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Schweiggers gewählt. Nach 25 Jahren folgt er damit Johann Hölzl im Amt. Zum neuen Vizebürgermeister wurde bei der Gemeinderatssitzung Günther Prinz gewählt.

Als neue Geschäftstührende Gemeinderätin wurde Martina Honeder gewählt. Josef Strohmayer wurde für die ÖVP als neuer Gemeinderat von Schaden angelobt. Bereits am nächsten Tag wurden der Bürgermeister und der Vizebürgermeister im Vorfeld des Adventmarktes in Schweiggers von Bezirkshauptmann Michael Widermann angelobt.

Wie die Abstimmungsverhältnisse waren, was noch bei der Gemeinderatsitzung passierte und was der Bürgermeister im exklusiven NÖN-Interview zur näheren Zukunft im Gemeindegeschehen sagt, lest ihr in der neuen Zwettler NÖN der Kalenderwoche 50.