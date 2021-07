Der Alpaka-Lama-Zuchtverein Vierlings bei Schweiggers bietet jeden dritten Samstag im Monat einen Besuchertag.

Vor fünf Jahren kaufte das Wiener Ehepaar Rudolf und Sabine Bauer einen alten Bauernhof und baute diesen zu seinem Alterswohnsitz mit „Tierbeteiligung“ aus.

Als Alpaka-Lama-Zuchtverein Vierlings bringt sich das Ehepaar in das Waldviertler Landleben ein. So bieten die beiden interessierten Besuchern sowohl geführte Alpaka-Spaziergänge als auch meditative Schweige-Gehrunden zum Stressabbau an. Kindergeburtstage am Hof unter der Leitung von Ricarda Fandl, einer Elementarpädagogin, sind stets ein großer Spaß. Daneben können die Kleinen den „Bielefelder Kennhühnern“ beim Brutgeschäft zuschauen. Die entzückenden Hauskaninchen lassen sich mit Löwenzahnblättern füttern und werden auch gerne sanft gestreichelt.

Vor Ort sind immer wieder Campingautos im Bereich der Außenanlage anzutreffen. Vor allem mobile Touristen aus Deutschland nutzen über die Internetplattform „Schau aufs Land“ das Angebot mit „Camping am Hof“.

„Diese Möglichkeit für mobile Urlauber, mit ihren Kindern ruhige Stellplätze aufzusuchen, wird gerne angenommen. Mitten im ländlichen Idyll, dazu Streicheltiere und Alpaka-Spaziergänge, das prädestiniert unseren Standort für Bewohner aus den Ballungsräumen“, betont Rudolf Bauer.