Überschuss trotz Corona

Der Rechnungsabschluss 2021 und Investitionen in die Bauzukunft der Gemeinde waren die großen Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schweiggers.

Gleich vorneweg: trotz Pandemie sei die Gemeinde bisher gut durch die vergangenen zwei Jahre gekommen. „Corona machte natürlich auch vor den Gemeindefinanzen nicht halt. Dennoch können wir positiv auf den Rechnungsabschluss blicken“, betonte Bürgermeister Josef Schaden. So konnte im vergangenen Jahr ein Überschuss von 32.000 Euro erwirtschaftet werden, trotz großer Investitionen in die Ausstattung des Bauhofes und der aktuellen Corona-Situation.

Ein weiteres wichtiges Thema der Sitzung waren Grundankäufe in Schweiggers und Sallingstadt. In den beiden Orten sollen neue Wohngebiete geschaffen werden. Während in Schweiggers noch heuer aufgeschlossen werden soll, spricht Schaden bei den geplanten Baugründen in Sallingstadt von einem „längerfristigen Projekt“. „Da wir die Möglichkeit haben, kaufen wir die Gründe hier gleich an, doch das Projekt wird erst in den nächsten Jahren ausgearbeitet“, sagt der Bürgermeister.

In Schweiggers soll aufgrund der hohen Nachfrage allerdings rasch mit der Aufschließung begonnen werden. Eventuell würden die ersten Bauwerber schon im Herbst starten können. Insgesamt sind 20 Bauflächen im Süden des Ortes geplant. Teilweise sind die Flächen bereits als Bauland gewidmet. Aber auch Feldstücke gehören dazu. „Eine Bebauung macht nur Sinn, wenn die Gemeinde die Flächen ankauft und in sinnvolle Größen parzelliert“, erklärt Schaden.

Für die Grundankäufe des neuen Siedlungsgebietes wurde bei der Sitzung zudem gleich die Aufnahme eines Darlehens bei der Raiffeisenbank für 500.000 Euro beschlossen. Ebenso nimmt man ein 650.000 Euro-Darlehen für den Ausbau des Kindergartens auf, der im Herbst fertiggestellt werden soll.

An anderer Stelle wurde ein weiterer Ankauf, dieses Mal von einem bestehenden Gebäude, beschlossen: Das „Märchenhaus“ neben dem Friedhof Schweiggers kommt nun auch in den Gemeindebesitz, nachdem der Besitzer verstorben ist. Es soll in Zukunft vermutlich als Erweiterung für den Friedhof und die Pfarre genutzt werden.

